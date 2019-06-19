Отдых подорожал, но спрос есть. Куда ездят брестчане этим летом?

Источник материала: Виртуальный Брест

В турагентствах отмечают: по сравнению с прошлым годом цены на путешествия нынче заметно подскочили. Особенно подорожал отдых в Турции и Египте. Но несмотря на это, желающих провести отпуск за пределами страны меньше не становится. Причем большинство наших туристов изначально выбирают не самые дешевые варианты отдыха: наиболее популярные отели, где останавливаются белорусы, – это так называемые «четверочки».





– Тренды этого сезона – Черногория, Турция, Тунис, поскольку многие наши туристы по-прежнему отдают предпочтение именно безвизовым странам с пляжным отдыхом, чтобы избежать дополнительных трат и хлопот, – рассказала Zarya.by директор ООО «Ваш отдых» Светлана Мойсюк-Дранько.

Также в рейтинге популярных туристических направлений уже который сезон не уступают лидерства украинские курорты. А именно Затока, Коблево и Одесса, которые в какой-то степени заменили нашим туристам бюджетный отдых в Крыму, куда теперь брестчане доезжают крайне редко: автобусы идут, в основном, через Минск, и дорога влетает в копеечку.

– Туры в Коблево мы продаем уже 13 лет, в Затоку – чуть меньше, – отметила в разговоре менеджер турагентства «Пилигрим» Алёна. – У нас много постоянных клиентов, которые из года в год проводят отпуска именно в Украине, и их всё устраивает: и качество отдыха, и цена. В нынешнем сезоне эти направления также пользуются огромным спросом, поэтому заезды у нас запланированы на протяжении всего лета.

Среди европейских направлений брестчане традиционно выбирают пляжи Греции, Испании и Италии, где отдых заведомо дороже. Также активно отдыхают в Болгарии, Хорватии, Венгрии и Польше . А начиная с этого сезона могут освоить еще одну точку на карте Европы – отправиться с вылетом из Бреста в малоизвестную Албанию.

– На самом деле это эксклюзивное предложение, которое еще не очень разрекламировано, а потому и спрос на него пока небольшой, – рассказали Zarya.by в «Пилигриме». – Гораздо большей популярностью у нас пользуется другая новинка сезона – африканский Тунис. В нынешнем году минская компания впервые выставила тур из Бреста в эту страну. И желающих оказалось действительно много. Возможно, всё из-за привлекательной цены. По раннему бронированию отдых в тунисском отеле по системе «всё включено» стоил от 900 долларов на двоих, а сейчас в сезон – от 1100 – 1200. Конечно, есть и более дорогие предложения, стоимость которых доходит до 8 тысяч, но у нас такие туры выкупают крайне редко.

Специалисты говорят, что с каждым годом в Беларуси растет популярность и так называемого внутреннего туризма. Однако в этом случае почти не приходится говорить про индивидуальные заказы туров. В основном, путешествуют с турфирмами по стране только организованные группы.

– Наши самые востребованные направления по Беларуси – это Беловежская пуща, Мирский и Несвижский замки, а также город Минск, – подчеркнула директор ООО «Ваш отдых» Светлана Мойсюк-Дранько. – Кроме того, большим спросом сегодня пользуются экскурсии на БЕЛАЗ, завод Coca-cola и посещение парка-музея интерактивной истории «Сула».