По-настоящему нищие. В России миллионы семей живут за чертой бедности

Буквально на днях глава Счётной палаты РФ Алексей Кудрин на всю страну объявил, что бедность стала для России позором и даже может привести к социальному взрыву. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова недавно напомнила, что 51% многодетных семей проживает за чертой бедности. Но вместе с этим она настаивает на том, что в прошлом году количество бедных в стране упало на рекордные 400 тыс. человек. Такая незамысловатая статистика у вице-премьера получилась из-за реформы социальных выплат пенсионерам, у которых пенсия не дотягивает до прожиточного минимума.

АиФ.ru попросил директора Института актуальной экономики Никиту Исаева рассказать, каким цифрам стоит верить, и, главное, ответить на вопрос, можно ли победить бедность в России.

Екатерина Барова, АиФ.ru: — Кудрин говорит, что за чертой бедности в России живут 12,5 миллиона человек, и прогнозирует социальный взрыв. Голикова рапортует, что, наоборот, уже аж 400 тысяч можно вычеркивать из этой печальной статистики. Кому верить?

Никита Исаев: — Хорошо, что об этом стали говорить публично. Однако даже самые пессимистичные заявления чиновников не отражают реальной картины происходящего. Ведь как считают бедных? Малоимущими людей признают только в том случае, если их доходы не дотягивают до прожиточного минимума: это 11 655 рублей в месяц для трудоспособного населения. Из этих денег нужно оплачивать обязательные услуги ЖКХ, покупать продукты, одежду и прочие необходимые вещи. То есть официально к бедным у нас относятся не просто бедные, а по-настоящему нищие люди.

Опросы Росстата показывают, что 48,2% россиян денег хватает только на еду и одежду, более половины семей не могут позволить необходимую обувь по сезону. Разве это не бедность? Даже консервативные и научно обоснованные подсчёты РАНХиГС, основанные на «методе лишений» (выявляет, что семья не может себе позволить) показывают, что в стране не 19 млн, а 35 млн бедных. Это колоссальное число, и оно куда ближе к реальности. Я лично посещал регионы от Калининграда до Сахалина и могу с уверенностью заявить, что бедность повсеместна. Люди в буквальном смысле моются в корытах, чтобы экономить воду, и это отнюдь не оборот речи!

— У некоторых региональных чиновников сейчас популярна мысль, что причина бедности в нежелании людей работать и зарабатывать. Так кто виноват: люди, которые не умеют «делать деньги», или чиновники, которые хорошо умеют их делать только для себя?

— Отдельные случаи нежелания работать, конечно, есть. Но ни в коем случае нельзя всех равнять под одну гребёнку. В целом россияне не дармоеды. И я категорически не согласен с экспериментом, который провел Минтруд и региональные власти, по определению тех, кто нуждается в дополнительной соцподдержке, а кого можно оставить без нее. Власти 8 регионов указывают на то, что наличие свободной жилой недвижимости, дачи или просто земельного участка является достаточным условием для того, чтобы получить дополнительный доход. Это справедливо только для крупных городов, где недвижимость можно сдать в аренду или выгодно продать. Как экспериментаторы предлагают зарабатывать на выращивании овощей на огороде, если люди даже с минимальными доходами часто имеют полную занятость? Бедные в России — это не только тунеядцы. Это может быть, например, семья с тремя детьми и зарплатой взрослого в полтора раза больше средней по региону.

Основная причина бедности — это дефицит рабочих мест и отсутствие конкуренции среди работодателей за людей. С 2011 по 2018 годы количество рабочих мест сократилось примерно на 5 млн, 2019 год может принести ещё сокращение на полмиллиона рабочих мест. Даже при желании возможности развития очень ограничены, особенно вдали от городов-миллионников. Даже после острой фазы кризиса 2014-2015 годов была масса возможностей, чтобы поднять промышленность, заняться равномерным развитием всех территорий, включая сельские. Но в итоге ничего не появилось, нет сегодня даже основы основ: стратегии социально-экономического развития. Власть взяла курс на консервацию системы, в которой хорошо (даже очень хорошо) живёт верхушка за счёт добычи и экспорта полезных ископаемых. А всё остальное можно устроить с помощью красивых картинок: людям покажут, как сокращается бедность (вот Кудрин как раз в своей речи говорил уже о 12,5 млн бедных, а не о 18,9 млн), как вокруг всё ещё хуже.



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— Раз уж опять вспомнили Кудрина, как считаете, социальный взрыв будет или нет?

— Человек так устроен, что он может долго терпеть несправедливость, если его полностью устраивает личное благосостояние. Особенно это относится к России, где люди не одно столетие ждут, когда же можно будет наконец-то свободно вздохнуть и не переживать о том, где завтра достать пропитание. Именно бедность является главным катализатором массовых акций протеста и даже переворотов. Так началась революция 1917 года, так прошёл военный переворот в Судане, по такому же сценарию сейчас оказывается давление на Иран. Сытый человек спокоен, а голодный — зол. Примитивно, но в масштабах государства так и есть. Пока у нас полный холодильник пытаются заменить полным телевизором, показывая людям небольшие победы народа, например, такие, как в сквере Екатеринбурга. В итоге люди ещё пока выражают своё недовольство на кухнях. Но напряжение растёт, и оно действительно может перерасти во что-то большее.

Так что у власти выбор невелик: либо они оперативно принимают меры и избавляются от бедности, либо народ захочет избавиться от власти. Когда хочется есть, а есть нечего, людям без разницы, насколько они там доверяли раньше представителям власти. Вот и опросы показывают, что 27% россиян готовы выходить на массовые акции протеста из-за низкого уровня жизни. Для России это очень высокий показатель: разве что в 1998 году было подобное. Доводить дело до крайности никому не выгодно: власть может потерять своё влияние, экономика провалится в очередную яму, что усилит проблемы бедности и демографии. Пока точка невозврата для власти не пройдена. Но положение шаткое. Именно сейчас, в той критической ситуации, в которой находится политическая система, уже утратившая равновесие, еще есть последний шанс для власти, чтобы договориться с народом.

— Ну, наверное, дело не только в бездарной внутренней политике? Когда нас со всех сторон обложили санкциями, трудно тянуть из болота экономику.

— Антироссийские санкции очень сильно ударили по отечественной экономике. Из-за них осложнился экспорт для некоторых крупных предприятий, нефтяники лишись технологий для разработки труднодоступных месторождений. Но непосредственно на бедность населения санкции если и оказали влияние, то очень ограниченное. Например, в Карелии закрылся завод «Русала»: часть сотрудников попала под сокращение. Основные преграды ставят наши же власти, которые не желают создавать условия для появления новых предприятий. Даже число малых и средних предприятий — основы любой развитой экономики — сокращается, а они ведь дают в России 8,3 млн рабочих мест. К этому приводит весь букет прелестей ведения бизнеса в нашей стране: высокие и плохо регулируемые налоги, давление надзорных органов, преференции госкомпаниям и тем, кто близок к власти. И «вишенка на торте» — повышение пенсионного возраста и прочие инициативы, ведущие к росту цен в магазинах. Вот недавно сенаторы предложили повысить импортные пошлины на детское питание до 15%. Чиновники — осознанно или не очень — делают всё, чтобы уровень бедности в стране не снижался.

— Как считаете, можно победить бедность в России?

— Борьба с бедностью в мире не является чем-то уникальным, многие ныне успешные страны это проходили. Поэтому не нужно изобретать велосипед, достаточно посмотреть на мировой опыт и свои ресурсы. А ресурсы у нас достаточные. Деньги есть: профицит бюджета бьёт рекорд за рекордом. Нужно перестать бояться тратить деньги на себя, на своё развитие. С начала 2000-х инвестиции в свою же экономику считались чем-то зазорным и опасным: вдруг что произойдёт от избытка денег. Но и эта осторожность не помогла: кризис случился и в 2008, и в 2014 годах. А тем временем другие страны успешно шагали вперёд. У нас есть отличный потенциал для того, чтобы снизить налоги, оставить прежним пенсионный возраст. В общем, стоит дать людям возможность тратить деньги на приобретение товаров и услуг. Даже МВФ отмечает, что практика снижения налогов благоприятно влияет на экономику и людей. Всё уже придумано.