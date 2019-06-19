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Генпрокуратура внесла представление транспортно-логистическому центру БЖД
20.06.2019 10:34 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
Органы прокуратуры провели выборочную проверку сохранности государственного имущества на РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» Белорусской железной дороги.
Согласно данным проверки, в 2017-2018 годах выявлены случаи длительного простоя подвижного. Причина – ожидание ремонта из-за отсутствия колесных пар, сообщила пресс-служба Генеральной прокуратуры.
Так, из 11 имевшихся дизель-генераторных вагонов в эксплуатации был только один, и это повлекло рост расходов на их содержание. В перевозочном процессе в 2018 году вовсе не задействовали вагоны-автомобилевозы.
Прокуроры обнаружили недостатки и в организации работы по сокращению просроченной дебиторской задолженности. Наряду с иными причинами ее образованию способствовало несоблюдение работниками установленного претензионного порядка взыскания такой задолженности.
Не в полной мере на предприятии исполнялось законодательство в сфере безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, не всегда соблюдались требования локальных нормативных правовых актов БЖД.
В частности, такие случаи установлены на городских товарных станциях Степянка и Колядичи, производственных участках Молодечно и Борисов.
Как следствие, заместитель генпрокурора Беларуси внес представление генеральному директору РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр», о чем проинформировал руководство БЖД.
Акт надзора рассмотрен на селекторном совещании. По его итогам разработан план мероприятий, предусматривающий устранение недостатков в технологических процессах на станциях и при эксплуатации оборудования; изменен алгоритм контроля за проведением закупок и исполнением договоров транспортной экспедиции; выработаны дополнительные меры для снижения просроченной дебиторской задолженности; усилен контроль за работой организаций, учрежденных в других странах; привлечены к дисциплинарной ответственности 14 работников предприятия.
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Органы прокуратуры провели выборочную проверку сохранности государственного имущества на РТЭУП «Белинтертранс – транспортно-логистический центр» Белорусской...
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