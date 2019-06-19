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Обрушение девятиэтажного дома в Молдове попало на видео. Жильцов успели эвакуировать

20.06.2019 10:33 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В среду вечером в молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. К счастью, пострадавших нет: жильцов успели эвакуировать за несколько часов до происшествия. Дом был в аварийном состоянии, но точная причина обрушения все еще неизвестна.

 
 
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