Обрушение девятиэтажного дома в Молдове попало на видео. Жильцов успели эвакуировать

Источник материала: Tut.by

В среду вечером в молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. К счастью, пострадавших нет: жильцов успели эвакуировать за несколько часов до происшествия. Дом был в аварийном состоянии, но точная причина обрушения все еще неизвестна.