|
Обрушение девятиэтажного дома в Молдове попало на видео. Жильцов успели эвакуировать
Источник материала: Tut.by
В среду вечером в молдавском городе Атаки обрушилась часть девятиэтажного дома. К счастью, пострадавших нет: жильцов успели эвакуировать за несколько часов до происшествия. Дом был в аварийном состоянии, но точная причина обрушения все еще неизвестна.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Причина обрушения все еще выясняется.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)