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Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов «художественным выбором»

20.06.2019 09:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов «художественным выбором»
Кадр из фильма

Продюсер и сценарист сериала «Чернобыль» Крейг Мейзин объяснил «художественным выбором» искажение исторических фактов в картине.

Продюсер «Чернобыля» объяснил искажение фактов «художественным выбором» Пугало «Чернобыля». Зачем киноделы шокируют западного обывателя?

В интервью ТСН он сказал, что было тяжело уместить в пять часов экранного времени двухгодичные события. Было решено отступить от реальной последовательности событий в связи с «художественным выбором», то есть желанием максимально показать зрителю историю.

Мейзин привел в пример момент падения вертолета в реактор, отметив, что сознательно было изменено время крушения, так как иначе эпизод в сериал не попал бы.

Наличие в сериале голых шахтеров сценарист объяснил тем, что брал этот факт из книги белорусской писательницы Светланы Алексиевич «Чернобыльская молитва».

Кроме того, Мейзин отметил, что, скорее всего, преувеличил масштабы второго взрыва, который мог бы произойти при попадании топлива из реактора в резервуар с водой. Так, в сериале говорится о мощности от 2 до 4 мегатонн, но многие физики отмечают, что речь шла о диапазоне, измеряющемся в килотоннах.

Продюсер также записал подкаст, в котором попытался объяснить, что и как было изменено в сериале в сравнении с реальными событиями. 

По его мнению, некоторые неточности в сериале являются не ошибками, а разным взглядом на происходящее. Сценарист пояснил, что использовал разные источники в поиске информации и попытался максимально точно передать все события в момент и после аварии.

 
 
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По словам Мейзина, неточности в сериале являются не ошибками, а разным взглядом на происходящее
 
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