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Пинские улицы затопило после утреннего ливня
20.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
Сегодня, 20 июня, дождь начался ранним утром и продлился почти до 10 часов. За это время сильный ливень успел затопить улицы Пинска. И социальные сети запестрели фотографиями подтопленных городских улиц и объявлениями о потерянных и найденных автомобильных номерах.
Улица Брестская.
Улица Ровецкая.
Перекресток Центральная – Ильина.
Проспект Жолтовского.
Улица Шапошника.
Фото и видео из соцсети «ВКонтакте».
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