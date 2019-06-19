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Пинские улицы затопило после утреннего ливня

20.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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Сегодня, 20 июня, дождь начался ранним утром и продлился почти до 10 часов. За это время сильный ливень успел затопить улицы Пинска. И социальные сети запестрели фотографиями подтопленных городских улиц и объявлениями о потерянных и найденных автомобильных номерах.

Пинские улицы затопило после утреннего ливня

Затопленная улица Поселковая


Пинские улицы затопило после утреннего ливня

Улица Брестская.

Улица Ровецкая.

Перекресток Центральная – Ильина.

Проспект Жолтовского.

Улица Шапошника.

Фото и видео из соцсети «ВКонтакте».

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