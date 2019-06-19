Источник материала: Новости Волковыска

В Волковыске местный житель сообщил правоохранителям, что увидел во дворе дома подозрительного человека, который подъехал к мусорному контейнеру на микроавтобусе и выбросил большие мешки. Бдительный мужчина решил проверить баки. Оказалось, что там были останки оленя.

Охотника, застрелившего оленя, нашли по камерам видеонаблюдения. Мужчину задержали. Свою вину он отрицает. Впрочем, следователи нашли улики в машине подозреваемого - шерсть животного. Ущерб природе оценили в 7600 рублей. Возбуждено уголовное дело.

Фото: Госинспекция охраны животного и растительного мира

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