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На чём экономила Беларусь, когда готовилась к Евроирам

20.06.2019 10:36 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Уже завтра, 21 июня, откроются Евроигры, начало которым положили четыре года назад в Баку. TUT.by рассказал, во сколько они обойдутся для Беларуси и на чем наша страна экономила.

По официальным данным, из резервного фонда президента на Евроигры выделили 77 миллионов рублей. В бюджет на 2019 год на проведение соревнований заложили 153 миллиона рублей. А на подготовку Минска направили около 15 миллионов рублей.

На спортивной инфраструктуре власти сэкономили. На некоторых объектах – например, тир имени Тимошенко в Уручье – провели реконструкцию. Но закупили новый инвентарь: для гимнастических залов – 1,6 миллиона долларов, 250 тысяч долларов – на борцовский помост и ковры. Не особо раскошелились на жилье для участников Евроигр. Им предоставили Студенческую деревню, откуда выселили студентов. Но столовую для спортсменов все же соорудили: на крытый каток добавили два павильона за 5,58 миллиона рублей. Еще столько же потратили на подручную технику. 

77 миллионов рублей пришлись на создание информационно-технологической инфраструктуры II Европейских игр. «Белтелеком» и другие операторы-провайдеры обновили сети, чтобы бесперебойный доступ в интернет появился на аренах, в гостиницах, общежитиях, вокзалах и торговых центрах. За 30 миллионов евро «Белтелерадиокомпания» купила четыре передвижные телестанции и студиокомплекс. 

Церемонию открытия оценивают в 25 миллионов рублей. Что касается торжественного ужина, то на одного человека рассчитывают 191 рубль и 25 копеек. На стадионе «Динамо» выступит оперная певица Анна Нетребко. На волонтеров планировали потратить два миллиона рублей: 1,5 миллиона – на экипировку, 150 тысяч – на обучение, а еще 300 тысяч – на производство обучающих материалов.

Доподлинно стоимость Евроигр для нашей страны неизвестна. Но, по предварительным данным, они влетят в 150 миллионов долларов.

 
Теги: Минск
 
 
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Уже завтра, 21 июня, откроются Евроигры, начало которым положили четыре года назад в Баку. TUT.by рассказал, во сколько они обойдутся для Беларуси и на чем наша страна...
 
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