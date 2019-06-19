В Беларуси не соблюдают права работников так же, как в Ираке. Рейтинг

Источник материала: KYKY

В сети шестой раз опубликовали глобальный рейтинг прав трудящихся за 2019 год. Хорошего

мало: Беларусь отнесли к странам, где права трудящимся не гарантируют.

Рейтинг составила Международная конфедерация профсоюзов. В своем исследовании она разделяет страны на шесть категорий: к первой относят те государства, где нарушения прав фиксируют крайне редко или эпизодично, ко второй – где есть повторные нарушения, к третьей – регулярные, к четвертой – постоянные. В пятую категорию попадают страны, в которых людям не гарантируют соблюдения их прав, в шестую (или пятую с плюсом) – где права не гарантируют из-за беззакония.

Беларусь оказалась в пятой, предпоследней категории. Вместе с ней – еще 33 государства: Украина, Турция, Ирак, Иран, Китай, Греция и так далее.

О нашей стране и Казахстане авторы рейтинга написали так: «В Беларуси и Казахстане власти продолжают репрессии в отношении независимых союзов, преследуют профсоюзных лидеров и приговаривают их по сфабрикованным обвинениям». А наихудшую позицию заняли такие страны, как Бурунди, Палестина, Сомали, Судан, Сирия, Йемен и другие.

Фото обложки: Люк Делаэ.