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В Беларуси не соблюдают права работников так же, как в Ираке. Рейтинг

20.06.2019 09:47 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В сети шестой раз опубликовали глобальный рейтинг прав трудящихся за 2019 год. Хорошего
мало: Беларусь отнесли к странам, где права трудящимся не гарантируют.

Рейтинг составила Международная конфедерация профсоюзов. В своем исследовании она разделяет страны на шесть категорий: к первой относят те государства, где нарушения прав фиксируют крайне редко или эпизодично, ко второй – где есть повторные нарушения, к третьей – регулярные, к четвертой – постоянные. В пятую категорию попадают страны, в которых людям не гарантируют соблюдения их прав, в шестую (или пятую с плюсом) – где права не гарантируют из-за беззакония.

Беларусь оказалась в пятой, предпоследней категории. Вместе с ней – еще 33 государства: Украина, Турция, Ирак, Иран, Китай, Греция и так далее. 

О нашей стране и Казахстане авторы рейтинга написали так: «В Беларуси и Казахстане власти продолжают репрессии в отношении независимых союзов, преследуют профсоюзных лидеров и приговаривают их по сфабрикованным обвинениям». А наихудшую позицию заняли такие страны, как Бурунди, Палестина, Сомали, Судан, Сирия, Йемен и другие. 

Фото обложки: Люк Делаэ.

 
 
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В сети шестой раз опубликовали глобальный рейтинг прав трудящихся за 2019 год. Хорошего мало: Беларусь отнесли к странам, где права трудящимся не гарантируют. ...
 
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