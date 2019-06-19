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Минсвязи выпускает в обращение почтовые марки из серии «Лишайники»

20.06.2019 10:43 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Минсвязи выпускает в обращение почтовые марки из серии «Лишайники»
Белпочта

27 июня 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение три почтовые марки из серии «Лишайники».

Художник - Александр Митянин. Дизайн марки создала Марина Витковская.

Марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т.  Непогодина».

Лишайники — организмы, образованные симбиозом гриба и водоросли; гриба, водоросли и цианобактерии; гриба и цианобактерии.

Лишайники имеют важное значение для биосферы. Они поселяются на скалистой и песчаной местности, где нет почвы, и участвуют в её образовании. Также лишайники формируют условия для проживания других организмов.

Человек использует лишайники для получения красителей, сахара, спирта и некоторых лекарственных веществ.

Лишайники первыми из живых существ страдают от загрязнения воздуха. На этой реакции основана методика лихеноиндикации (определения по лишайникам) — оценки степени загрязненности воздуха в городах и в лесных массивах.

 

 

 
 
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27 июня 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение три почтовые марки из серии «Лишайники».
 
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