Минсвязи выпускает в обращение почтовые марки из серии «Лишайники»

Источник материала: Аргументы и факты

27 июня 2019 года Министерство связи и информатизации Республики Беларусь выпускает в обращение три почтовые марки из серии «Лишайники».

Художник - Александр Митянин. Дизайн марки создала Марина Витковская.

Марки печатались в РУП «Бобруйская укрупненная типография им. А. Т. Непогодина».

Лишайники — организмы, образованные симбиозом гриба и водоросли; гриба, водоросли и цианобактерии; гриба и цианобактерии.

Лишайники имеют важное значение для биосферы. Они поселяются на скалистой и песчаной местности, где нет почвы, и участвуют в её образовании. Также лишайники формируют условия для проживания других организмов.

Человек использует лишайники для получения красителей, сахара, спирта и некоторых лекарственных веществ.

Лишайники первыми из живых существ страдают от загрязнения воздуха. На этой реакции основана методика лихеноиндикации (определения по лишайникам) — оценки степени загрязненности воздуха в городах и в лесных массивах.