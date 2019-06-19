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Как белорусские волейболистки готовятся к «Финалу четырех» золотой Евролиги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Белорусские волейболистки готовятся сыграть в «Финале четырех» золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт».
Наши девушки провели групповой этап без единого поражения. В ближайшее время подопечным Петра Хилько предстоит сыграть с чешками.
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Новости Беларуси. Белорусские волейболистки готовятся сыграть в «Финале четырех» золотой Евролиги, сообщили в программе «СТВ-Спорт». Наши девушки провели...
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