ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Национальной библиотеке прошёл полуфинал конкурса юных чтецов

20.06.2019 10:10 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В стенах Национальной библиотеки прошел полуфинал знаменитого конкурса юных талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Национальной библиотеке прошёл полуфинал конкурса юных чтецов

На международное состязание съехались более 13 тысяч человек. Его участники декламируют произведения белорусских писателей и поэтов, соревнуются в артистизме и техничности исполнения. Мероприятие традиционное, готовились с максимальной ответственностью, тщательно подбирая репертуар и сценические образы. Все ребята без опаски выходят на сцену и читают произведение так, что даже у строгого жюри захватывает дух.

В Национальной библиотеке прошёл полуфинал конкурса юных чтецов

Владимир Липский, главный редактор газеты «Вяселка», член жюри:
Сяджу, слухаю і перажываю разам з дзецьмі творы, якія яны чытаюць. Дзеці пранікненна чытаюць творы класікаў, пачынальнікаў. Хто сказаў, што нашы дзеці не чытаюць?

В Национальной библиотеке прошёл полуфинал конкурса юных чтецов

В дни празднования белорусской письменности – в 2019 году в Слониме – определится победитель грандиозного конкурса юных чтецов. Только в отборочном туре за право продекламировать стихотворение в финале конкурса в сентябре боролись 30 участников.

В Национальной библиотеке прошёл полуфинал конкурса юных чтецов

Марина Шитикова, педагог дополнительного образования:
Каждый чувствует, прочитывает через себя, через свою органику то, что он видит и хочет представить зрителю.

В Национальной библиотеке прошёл полуфинал конкурса юных чтецов

Ждем, надеемся и верим в свою победу.

В Национальной библиотеке прошёл полуфинал конкурса юных чтецов

По итогам состязания 15 участников вырвались в финал, обогнав в мастерстве своих соперников. Кульминация международного конкурса обещает быть жаркой.

Люди в материале: Владимир Липский, Марина Шитикова
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. В стенах Национальной библиотеки прошел полуфинал знаменитого конкурса юных талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сестра против жены. Почему родные Алибасова поругались, когда он отравился
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика