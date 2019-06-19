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В Национальной библиотеке прошёл полуфинал конкурса юных чтецов
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В стенах Национальной библиотеки прошел полуфинал знаменитого конкурса юных талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
На международное состязание съехались более 13 тысяч человек. Его участники декламируют произведения белорусских писателей и поэтов, соревнуются в артистизме и техничности исполнения. Мероприятие традиционное, готовились с максимальной ответственностью, тщательно подбирая репертуар и сценические образы. Все ребята без опаски выходят на сцену и читают произведение так, что даже у строгого жюри захватывает дух.
Владимир Липский, главный редактор газеты «Вяселка», член жюри:
В дни празднования белорусской письменности – в 2019 году в Слониме – определится победитель грандиозного конкурса юных чтецов. Только в отборочном туре за право продекламировать стихотворение в финале конкурса в сентябре боролись 30 участников.
Марина Шитикова, педагог дополнительного образования:
Ждем, надеемся и верим в свою победу.
По итогам состязания 15 участников вырвались в финал, обогнав в мастерстве своих соперников. Кульминация международного конкурса обещает быть жаркой.
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Новости Беларуси. В стенах Национальной библиотеки прошел полуфинал знаменитого конкурса юных талантов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
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