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Лён, дерево и металл: ярмарка ремесленников «Город мастеров» открывается в Минске 20 июня

20.06.2019 09:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Пока в столицу съезжается все больше желающих посетить главное спортивное событие этого лета, для жителей и гостей Минска белорусские мастера подготовили настоящий «Город ремесел» в сквере им. Дзержинского, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Лён, дерево и металл: ярмарка ремесленников «Город мастеров» открывается в Минске 20 июня

Более 40 умельцев из всех областей Беларуси принимают участие в ярмарке. Здесь предложен широкий ассортимент сувенирной продукции ручной работы, изготовленной белорусскими ремесленниками и мастерами народного творчества.

Лён, дерево и металл: ярмарка ремесленников «Город мастеров» открывается в Минске 20 июня

Иностранным туристам предложат льняную продукцию и изделия из дерева и металла, головные уборы, ковры ручной вязки, картины и вещи из шерсти, украшения и другую сувенирную продукцию.

Лён, дерево и металл: ярмарка ремесленников «Город мастеров» открывается в Минске 20 июня

Также на ярмарке организуют точки общественного питания, где можно будет попробовать блюда старобелорусской кухни. Запланировано ежедневное «Самоварное шоу» – приготовление горячего чая в гигантских самоварах.

Бесплатные парковки, гастрофэст и интересные экскурсии. Чем удивит Минск болельщиков II Европейских игр?

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Пока в столицу съезжается все больше желающих посетить главное спортивное событие этого лета, для жителей и гостей Минска белорусские мастера...
 
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