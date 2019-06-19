В Смолевичском районе столкнулись три легковушки и маршрутка

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июня около шести вечера в Смолевичском районе возле посёлка Дорожный иномарка врезалась в три автомобиля.

По сведениям МЧС Беларуси, Volkswagen Passat двигался по дороге Слобода – Новосады. В какой-то момент автомобиль столкнулся с ехавшими впереди Fiat Punto, Opel Zafira и маршруткой Mercedes Sprinter.



Фото: МЧС Беларуси

Из Fiat спасатели деблокировали водителя, которая с различными травмами были доставлена в медучреждение. Водитель и пассажиры маршрутки (17 человек) не пострадали.



Фото: МЧС Беларуси

На неделе в Светлогорском районе столкнулись грузовик и Renault.