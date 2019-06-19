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В Смолевичском районе столкнулись три легковушки и маршрутка

20.06.2019 09:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. 19 июня около шести вечера в Смолевичском районе возле посёлка Дорожный иномарка врезалась в три автомобиля.  

По сведениям МЧС Беларуси, Volkswagen Passat двигался по дороге Слобода – Новосады. В какой-то момент автомобиль столкнулся с ехавшими впереди Fiat Punto, Opel Zafira и маршруткой Mercedes Sprinter.  

В Смолевичском районе столкнулись три легковушки и маршрутка
Фото: МЧС Беларуси  

Из Fiat спасатели деблокировали водителя, которая с различными травмами были доставлена в медучреждение. Водитель и пассажиры маршрутки (17 человек) не пострадали.  

В Смолевичском районе столкнулись три легковушки и маршрутка
Фото: МЧС Беларуси  

На неделе в Светлогорском районе столкнулись грузовик и Renault.  

Пострадали два человека – подробнее здесь.  

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Новости Беларуси. 19 июня около шести вечера в Смолевичском районе возле посёлка Дорожный иномарка врезалась в три автомобиля.   По сведениям МЧС Беларуси, Volkswagen...
 
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