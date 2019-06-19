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В Смолевичском районе столкнулись три легковушки и маршрутка
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 июня около шести вечера в Смолевичском районе возле посёлка Дорожный иномарка врезалась в три автомобиля.
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Из Fiat спасатели деблокировали водителя, которая с различными травмами были доставлена в медучреждение. Водитель и пассажиры маршрутки (17 человек) не пострадали.
На неделе в Светлогорском районе столкнулись грузовик и Renault.
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Новости Беларуси. 19 июня около шести вечера в Смолевичском районе возле посёлка Дорожный иномарка врезалась в три автомобиля. По сведениям МЧС Беларуси, Volkswagen...
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