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Где в Минске можно бесплатно припарковаться, если есть билет на Европейские игры

20.06.2019 11:06 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Минске определили спортивные объекты, вблизи которых зрители с билетами на Европейские игры могут бесплатно припарковать автомобиль. Подробно о местах для парковки сообщает пресс-служба Мингорисполкома.

В «Минск-Арене» с 22 по 25 июня пройдут соревнования по акробатике, аэробике и прыжкам на батуте, а с 27 по 30 июня — по велоспорту и гимнастике. Зрители с билетом на II Европейские игры смогут бесплатно воспользоваться паркингом торгового дома «Ждановичи» и автостоянкой № 55 на улице Радужной, 7.

В «Чижовка-Арене» спортивные мероприятия состоятся с 22 по 25 июня (дзюдо) и с 29 по 30 июня (карате). Зрители могут воспользоваться бесплатными парковками Минского зоопарка и магазина ProStore, а также автостоянками №18 (улица Уборевича, 89) и № 30 (Уборевича, 95), предъявив билет.

С 21 по 30 июня спортивные мероприятия примут Дворец спорта «Уручье», Sporting Club и тир имени маршала Тимошенко, расположенные на проспекте Независимости, 196, 193, 195. При посещении этих объектов для парковки личного автотранспорта можно использовать первую полосу на улице Героев 120-й дивизии, а также парковки автоцентров Audi и Volkswagen на проспекте Независимости, 198 и 202.

21 по 29 июня спортивно-оздоровительный комплекс «Олимпийский» примет соревнования по стрельбе из лука и пляжному футболу. При посещении мероприятий автомобили можно оставлять в первой полосе движения на улице Академической.

На предприятии «Гаражи, автостоянки и парковки» также проинформировали: 21 июня на стадионе «Динамо» пройдет церемония открытия II Европейских Игр, а 30 июня — церемония закрытия. Там же 23, 25, 26 и 28 июня состоятся соревнования по легкой атлетике. Парковок для зрителей возле стадиона не предусмотрено, поскольку он расположен в пешеходной доступности от станций метро.

Спортивно-развлекательный комплекс Falcon Club на проспекте Победителей, 20, с 24 по 30 июня примет соревнования по бадминтону. Парковка спортивного объекта будет закрыта для зрителей. При посещении соревнований по бадминтону целесообразней использовать общественный транспорт.

С 21 по 30 июня будут проводиться соревнования по баскетболу, борьбе и самбо во Дворце спорта и спорткомплексе Palova-Arena на проспекте Победителей, 4. Парковки для зрителей в районе объектов отсутствуют, оба объекта расположены в пешеходной доступности от станции метро «Немига».

Соревнования по настольному теннису будут проводиться с 22 по 29 июня в Республиканском центре олимпийской подготовки по теннису на проспекте Победителей, 63. Рядом с объектом расположен бесплатный паркинг торговый центр «Замок».

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Теги: Минск
 
 
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Где можно бесплатно припарковаться возле «Минск-Арены», «Чижовка-Арены» и других спортивных объектов Европейских игр?
 
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