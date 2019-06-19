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В России решили ввести поэтажный расчет платы за отопление

20.06.2019 11:01 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

С 2020 года в России изменятся тарифы на отопление. Они, по новым нормативам, будут рассчитываться в зависимости от этажности здания. Об этом сообщает «Парламентская газета» со ссылкой на главу комитета Госдумы по энергетике Бориса Гладких.


Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Владельцам квартир, которые живут на первых этажах (с первого по четвертый), нужно будет платить больше. Депутат отметил, что новый норматив планировалось ввести с 2016 года, однако Минстрой добился переноса срока на 2020 года.

«Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», — рассказал депутат. При этом он отметил, что для того чтобы полностью исправить ситуацию, необходимо отдать инициативу по внедрению нового формата. Это дало бы возможность субъектам Федерации самим решать вопрос о целесообразности введения новых правил порядка расчетов.

 
 
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С 2020 года в России изменятся тарифы на отопление. Они, по новым нормативам, будут рассчитываться в зависимости от этажности здания.
 
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