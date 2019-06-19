|
В России решили ввести поэтажный расчет платы за отопление
Источник материала: Tut.by
С 2020 года в России изменятся тарифы на отопление. Они, по новым нормативам, будут рассчитываться в зависимости от этажности здания. Об этом
Владельцам квартир, которые живут на первых этажах (с первого по четвертый), нужно будет платить больше. Депутат отметил, что новый норматив планировалось ввести с 2016 года, однако Минстрой добился переноса срока на 2020 года.
«Тогда мы подготовили обращение к председателю правительства о том, чтобы отменить эти нормативы, передать этот вопрос в компетенцию субъектов или хотя бы перенести срок их введения», — рассказал депутат. При этом он отметил, что для того чтобы полностью исправить ситуацию, необходимо отдать инициативу по внедрению нового формата. Это дало бы возможность субъектам Федерации самим решать вопрос о целесообразности введения новых правил порядка расчетов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
С 2020 года в России изменятся тарифы на отопление. Они, по новым нормативам, будут рассчитываться в зависимости от этажности здания.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)