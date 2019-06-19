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Минчанка не заплатила налоги с 1,2 миллиона евро

20.06.2019 11:02 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Почти 160 тысяч рублей подоходного налога не заплатила в бюджет жительница Минскасообщает пресс-служба Комитета госконтроля.

Женщина продала свою долю в уставном фонде австрийской коммерческой структуры. При подаче налоговых деклараций в 2013-2014 годах минчанка не указала, что получила из-за границы доход от продажи акций — 1,2 миллиона евро. При этом меньшие суммы доходов, в том числе полученные за рубежом, она обозначила в налоговых декларациях и выплатила положенный налог.

За уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере в отношении 45-летней минчанки возбуждено уголовное дело. Женщина уже полностью компенсировала ущерб, причинённый государству.


 
Теги: Минск
 
 
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Почти 160 тысяч рублей подоходного налога не заплатила в бюджет жительница Минска, сообщает пресс-служба Комитета госконтроля.
 
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