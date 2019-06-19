ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Беларуси выбирают «СуперДоктора-2019» по мнению пациентов

20.06.2019 10:41 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Победителем станет врач, набравший наибольшее количество благодарных отзывов от пациентов. Подать заявку и номинировать врача может любой белорус.



Пациенты, которые хотят выразить благодарность доктору и номинировать его на конкурс «СуперДоктор-2019», могут до 30 декабря 2019 года оставлять свои отзывы на сайте superdoctor.by или прислать их на почтовый адрес 220095, г. Минск, ул. Плеханова, 62-46 с пометкой «СуперДоктор».

Любой пациент может оставить отзывы неограниченному количеству врачей, но не более одного отзыва каждому из них. Отрицательные отзывы не учитываются и не публикуются. В конце года будут определены лучшие доктора из каждой области Беларуси, набравшие наибольшее количество положительных отзывов. Среди всех врачей, номинированных на конкурс, будет назван абсолютный победитель – обладатель звания «СуперДоктор-2019». Также будет награжден автор лучшего отзыва – он получит приятные бонусы от партнеров проекта.

Конкурс проводится уже в третий раз. В 2016 году победителем стала Наталья Мартусевич – главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения РБ. В 2018 году победу одержал врач акушер-гинеколог из Пинска Александр Лемешевский.

Организаторами конкурса выступают онлайн-сообщество врачей Doctors Club и ОО «Белорусская ассоциация врачей».


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 6
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Победителем станет врач, набравший наибольшее количество благодарных отзывов от пациентов. Подать заявку и номинировать врача может любой белорус.
 
Новости дня
Новости разные
 
Алибасов лишил сына наследства за пиар на его отравлении
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика