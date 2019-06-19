В Беларуси выбирают «СуперДоктора-2019» по мнению пациентов









superdoctor.by или прислать их на почтовый адрес 220095, г. Пациенты, которые хотят выразить благодарность доктору и номинировать его на конкурс «СуперДоктор-2019», могут до 30 декабря 2019 года оставлять свои отзывы на сайтеили прислать их на почтовый адрес 220095, г. Минск , ул. Плеханова, 62-46 с пометкой «СуперДоктор».





Любой пациент может оставить отзывы неограниченному количеству врачей, но не более одного отзыва каждому из них. Отрицательные отзывы не учитываются и не публикуются. В конце года будут определены лучшие доктора из каждой области Беларуси, набравшие наибольшее количество положительных отзывов. Среди всех врачей, номинированных на конкурс, будет назван абсолютный победитель – обладатель звания «СуперДоктор-2019». Также будет награжден автор лучшего отзыва – он получит приятные бонусы от партнеров проекта.





Конкурс проводится уже в третий раз. В 2016 году победителем стала Наталья Мартусевич – главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения РБ. В 2018 году победу одержал врач акушер-гинеколог из Пинска Александр Лемешевский.





Организаторами конкурса выступают онлайн-сообщество врачей Doctors Club и ОО «Белорусская ассоциация врачей».



