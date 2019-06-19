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В Беларуси выбирают «СуперДоктора-2019» по мнению пациентов
Источник материала: Партизан
Победителем станет врач, набравший наибольшее количество благодарных отзывов от пациентов. Подать заявку и номинировать врача может любой белорус.
Пациенты, которые хотят выразить благодарность доктору и номинировать его на конкурс «СуперДоктор-2019», могут до 30 декабря 2019 года оставлять свои отзывы на сайте
Любой пациент может оставить отзывы неограниченному количеству врачей, но не более одного отзыва каждому из них. Отрицательные отзывы не учитываются и не публикуются. В конце года будут определены лучшие доктора из каждой области Беларуси, набравшие наибольшее количество положительных отзывов. Среди всех врачей, номинированных на конкурс, будет назван абсолютный победитель – обладатель звания «СуперДоктор-2019». Также будет награжден автор лучшего отзыва – он получит приятные бонусы от партнеров проекта.
Конкурс проводится уже в третий раз. В 2016 году победителем стала Наталья Мартусевич – главный внештатный ревматолог Министерства здравоохранения РБ. В 2018 году победу одержал врач акушер-гинеколог из Пинска Александр Лемешевский.
Организаторами конкурса выступают онлайн-сообщество врачей Doctors Club и ОО «Белорусская ассоциация врачей».
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Победителем станет врач, набравший наибольшее количество благодарных отзывов от пациентов. Подать заявку и номинировать врача может любой белорус.
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