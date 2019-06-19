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Алибасов лишил сына наследства за пиар на его отравлении

20.06.2019 10:39 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Музыканта разозлили попытки Бари Алибасова — младшего заработать на его популярности.


Бари Алибасов с сыном

Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети


Продюсер Бари Алибасов, который более недели провёл в коме, решил вычеркнуть собственного сына из завещания и лишить его таким образом всего наследства. Об этом основатель группы "На-на" рассказал в интервью КП.

Алибасов-младший вызвал гнев отца тем, что пытался заработать на популярности родителя, попавшего в реанимацию после отравления.

— Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты, — заявил основатель группы "На-на".

Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Более недели он провёл в искусственной коме.


Всё это время Алибасов-младший активно сотрудничал со СМИ. 10 июня он рассказал, что отец на мгновение пришёл в себя и спросил, где его кот Чуча. На следующий же день любимый сфинкс основателя группы "На-на", по словам Бари Алибасова — младшего, пропал. Сын продюсера объявил награду в 800 тысяч рублей за его возвращение.

Писательница Лена Ленина, подруга Алибасова, назвала историю с исчезновением Чучи выдумкой и обвинила сына друга в пиаре.


 
 
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Музыканта разозлили попытки Бари Алибасова — младшего заработать на его популярности.
 
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