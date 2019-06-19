Алибасов лишил сына наследства за пиар на его отравлении





Бари Алибасов с сыном Фото: Личная страничка героя публикации в соцсети





интервь ю КП. Продюсер Бари Алибасов, который более недели провёл в коме, решил вычеркнуть собственного сына из завещания и лишить его таким образом всего наследства. Об этом основатель группы "На-на" рассказал вю КП.





Алибасов-младший вызвал гнев отца тем, что пытался заработать на популярности родителя, попавшего в реанимацию после отравления.





— Ну и пусть зарабатывает. Я ему сказал вчера, что лишаю его всего наследства. Отдам животным в приюты, — заявил основатель группы "На-на".





Напомним, Бари Алибасов был госпитализирован 4 июня после того, как выпил жидкость для очистки труб "Крот". Он получил серьёзные ожоги пищевода, желудка и дыхательных путей. Более недели он провёл в искусственной коме.









Всё это время Алибасов-младший активно сотрудничал со СМИ. 10 июня он рассказал, что отец на мгновение пришёл в себя и спросил, где его кот Чуча. На следующий же день любимый сфинкс основателя группы "На-на", по словам Бари Алибасова — младшего, пропал. Сын продюсера объявил награду в 800 тысяч рублей за его возвращение.





Писательница Лена Ленина, подруга Алибасова, назвала историю с исчезновением Чучи выдумкой и обвинила сына друга в пиаре.



