В мире появился третий миллиардер с состоянием более $100 млрд





По подсчетам Bloomberg, Арно владеет капиталом в 100,4 млрд. Двое других счастливчиков – основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 106 млрд долларов и основатель Amazon Джефф Безос (119 млрд долларов). Для обозначения «стомиллиардеров» у Bloomberg есть специальный термин – centibillionaire.





Арно сумел значительно увеличить капитал в этом году благодаря росту акций своей компании на 43%. Это принесло ему дополнительные 32 млрд долларов. В итоге он потеснил легендарного инвестора Уоррена Баффета с третьей ступени пьедестала богатейших людей мира.





Bloomberg оценивает состояние Арно в 3% от ВВП Франции.





Холдинг LVMH занимается производством предметов роскоши под известными торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Moët & Chandon, Hennessy и др. Штаб-квартира транснациональной компании расположена в Париже.











