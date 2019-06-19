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В мире появился третий миллиардер с состоянием более $100 млрд
Источник материала: Партизан
Богатейший человек Европы, владелец холдинга LVMH Бернар Арно стал третьим человеком в мире, состояние которого превышает 100 млрд долларов.
По подсчетам Bloomberg, Арно владеет капиталом в 100,4 млрд. Двое других счастливчиков – основатель Microsoft Билл Гейтс с состоянием в 106 млрд долларов и основатель Amazon Джефф Безос (119 млрд долларов). Для обозначения «стомиллиардеров» у Bloomberg есть специальный термин – centibillionaire.
Арно сумел значительно увеличить капитал в этом году благодаря росту акций своей компании на 43%. Это принесло ему дополнительные 32 млрд долларов. В итоге он потеснил легендарного инвестора Уоррена Баффета с третьей ступени пьедестала богатейших людей мира.
Bloomberg оценивает состояние Арно в 3% от ВВП Франции.
Холдинг LVMH занимается производством предметов роскоши под известными торговыми марками Louis Vuitton, Givenchy, Moët & Chandon, Hennessy и др. Штаб-квартира транснациональной компании расположена в Париже.
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Богатейший человек Европы, владелец холдинга LVMH Бернар Арно стал третьим человеком в мире, состояние которого превышает 100 млрд долларов.
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