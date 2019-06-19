Стало понятно, кто виноват в гибели рыбы в реке Дитве около Лиды, — и это не погода

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рассказали TUT. BY в отделе контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды. Сейчас специалисты рассчитывают стоимость ущерба, нанесенного природе. Также предприятию грозит штраф до 500 базовых величин,TUT. BY в отделе контроля за охраной и использованием атмосферного воздуха и водных ресурсов Гродненского областного комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды.





— Были взяты пробы воды. Напротив очистных сооружений Лидского ЖКХ зафиксировано превышение параметров по пяти показателям, — рассказали специалисты природоохраны.





Напомним, в реке Дитве, которая является притоком Немана, второй год подряд гибнет рыба. Люди жалуются на выбросы лидских очистных сооружений, в ЖКХ города же уверяют, что они не виноваты. Река Дитва протекает около дачного поселка в Доржах и деревни Канюшаны. Сейчас, по словам дачников, вода в водоеме темного серо-коричневого цвета и очень неприятно пахнет. Общественные активисты обследовали территорию водоема и нашли трубу, из которой льется грязная вода. Они сняли происходящее на видео. А в понедельник вышли с плакатом к райисполкому.





Витольд Ашурак. Привлечь внимание к экологической катастрофе попытался и гродненский историк Мечислав Супрон, который вышел на Старый мост в — Мы выйшлі да райвыканкама для таго, каб прыцягнуць ўвагу да экалагічнай катастрофы ў рацэ Дзітве. І нагадаць людзям, што такая сітуацыя з ракой — гэта проста непрымальна. Мы шчыра спадзяваліся, што усё неяк выправіцца, аднак з той трубы як ліўся, так і льецца смурод. Каля райвыканкама мы прабылі столькі часу, каб не быць затрыманымі, бо мэта — прыцягнуць увагу да праблемы, — говорил житель Березовкик. Привлечь внимание к экологической катастрофе попытался и гродненский историк, который вышел на Старый мост в Гродно с плакатом «Неман отравлен Лидским ЖКХ».





Изначально специалисты природоохраны и Лидского ЖКХ говорили о том, что мор рыбы произошел, как и раньше, из-за жаркой погоды. По словам экологов, жаркая погода, конечно, тоже повлияла на ситуацию в реке не в лучшую сторону — согласно результатам анализов, уровень кислорода в реке был очень низким, и это могло быть вызвано высокими температурами.



