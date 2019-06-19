Факел, которым Александр Медведь зажёг огонь Олимпиады-80, продаётся с аукциона

Артефакт продаётся с аукциона, стартовая цена — 1 рубль.





По словам организатора электронных торгов, после Олимпиады факел долгое время хранился у чиновника, занимавшегося спортивной сферой в БССР, и у его наследников. Те решили, что артефакт больше не должен пылиться на антресолях, и попросили друга заняться его продажей.









Александр Медведь зажёг, а ты? / Архив Национальной библиотеки Беларуси





Александр Медведь рассказал Еврорадио, что после Олимпийских игр получил один из факелов в подарок от оргкомитета. Позже прославленный спортсмен передал его в музей Национального Олимпийского комитета, где артефакт находится и сейчас. “Никто его продавать не будет — я никому не разрешаю”, — добавил прославленный борец. Еврорадио, что после Олимпийских игр получил один из факелов в подарок от оргкомитета. Позже прославленный спортсмен передал его в музей Национального Олимпийского комитета, где артефакт находится и сейчас. “Никто его продавать не будет — я никому не разрешаю”, — добавил прославленный борец.





Александру Васильевичу не о чем волноваться — факел, который он передал в музей НОК, останется на своём месте. В сопровождающей информации о нём не указано, что это именно тот факел, которым в чаше на стадионе “Динамо” был зажжён олимпийский огонь. Более того — на факеле, выставленном в музее НОК, нет следов копоти — по нему видно, что он ни разу не использовался.





На продажу же выставлен другой факел. Первоначально организатор аукциона предложил музею НОК выкупить его. Но руководство музея не выразило заинтересованности в этом.





Факелы, которыми зажигали Олимпийский огонь в чашах на стадионах, конструктивно отличаются от тех, которые спортсмены передавали друг другу на эстафете. Всего на пути огня из Греции в СССР было использовано больше 6 тысяч факелов. Конструкторы артефакта даже получили на него патент. Советский факел считается одним из самых надёжных в истории современных Олимпиад.





СПРАВКА: Огонь для Олимпиады-80 был получен 19 июня 1980 года в Олимпии — по традиции с помощью солнечных лучей и вогнутого зеркала. Эстафета продолжалась больше 5 тысяч километров, было использовано больше 6 тысяч факелов. 18 июля 1980 года олимпийский огонь доставили в Москву, где у здания Моссовета была зажжена малая церемониальная чаша.





В тот же вечер были зажжены четыре факела для городов-спутников Олимпиады: Минска, Киева, Ленинграда и Таллина. От имени Минска олимпийский огонь получила гимнастка Ольга Корбут. За ночь его поездом доставили в Минск, где прошла ещё одна небольшая эстафета. Факел принесли на Центральную [сейчас — Октябрьская. — Еврорадио] площадь белорусской столицы и оставили "переночевать" во временной чаше.





Олимпиада открылась 20 июля 1980 года. В этот день факел был доставлен на стадион "Динамо", где олимпийский огонь зажёг трёхкратный олимпийский чемпион, борец Александр Медведь.



