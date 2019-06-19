ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Факел, которым Александр Медведь зажёг огонь Олимпиады-80, продаётся с аукциона

20.06.2019 09:57 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

В Минске нашёлся факел, которым борец Александр Медведь зажёг огонь Олимпиады-80 в чаше стадиона “Динамо”.

Факел, которым Александр Медведь зажёг огонь Олимпиады-80, продаётся с аукциона
Факел Алімпіяды-80 / Раман Пратасевіч, Еўрарадыё
 Артефакт продаётся с аукциона, стартовая цена — 1 рубль.

По словам организатора электронных торгов, после Олимпиады факел долгое время хранился у чиновника, занимавшегося спортивной сферой в БССР, и у его наследников. Те решили, что артефакт больше не должен пылиться на антресолях, и попросили друга заняться его продажей.


Александр Медведь зажёг, а ты? / Архив Национальной библиотеки Беларуси

Александр Медведь рассказал Еврорадио, что после Олимпийских игр получил один из факелов в подарок от оргкомитета. Позже прославленный спортсмен передал его в музей Национального Олимпийского комитета, где артефакт находится и сейчас. “Никто его продавать не будет — я никому не разрешаю”, — добавил прославленный борец.

Александру Васильевичу не о чем волноваться — факел, который он передал в музей НОК, останется на своём месте. В сопровождающей информации о нём не указано, что это именно тот факел, которым в чаше на стадионе “Динамо” был зажжён олимпийский огонь. Более того — на факеле, выставленном в музее НОК, нет следов копоти — по нему видно, что он ни разу не использовался.

На продажу же выставлен другой факел. Первоначально организатор аукциона предложил музею НОК выкупить его. Но руководство музея не выразило заинтересованности в этом.

Факелы, которыми зажигали Олимпийский огонь в чашах на стадионах, конструктивно отличаются от тех, которые спортсмены передавали друг другу на эстафете. Всего на пути огня из Греции в СССР было использовано больше 6 тысяч факелов. Конструкторы артефакта даже получили на него патент. Советский факел считается одним из самых надёжных в истории современных Олимпиад.

СПРАВКА: Огонь для Олимпиады-80 был получен 19 июня 1980 года в Олимпии — по традиции с помощью солнечных лучей и вогнутого зеркала. Эстафета продолжалась больше 5 тысяч километров, было использовано больше 6 тысяч факелов. 18 июля 1980 года олимпийский огонь доставили в Москву, где у здания Моссовета была зажжена малая церемониальная чаша.

В тот же вечер были зажжены четыре факела для городов-спутников Олимпиады: Минска, Киева, Ленинграда и Таллина. От имени Минска олимпийский огонь получила гимнастка Ольга Корбут. За ночь его поездом доставили в Минск, где прошла ещё одна небольшая эстафета. Факел принесли на Центральную [сейчас — Октябрьская. — Еврорадио] площадь белорусской столицы и оставили "переночевать" во временной чаше.

Олимпиада открылась 20 июля 1980 года. В этот день факел был доставлен на стадион "Динамо", где олимпийский огонь зажёг трёхкратный олимпийский чемпион, борец Александр Медведь.


 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Минске нашёлся факел, которым борец Александр Медведь зажёг огонь Олимпиады-80 в чаше стадиона “Динамо”.
 
Новости дня
Новости разные
 
Сколько денег и во что вложить, чтобы получать доход 500 долларов в месяц?
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика