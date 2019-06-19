Сколько денег и во что вложить, чтобы получать доход 500 долларов в месяц?

А что, если попытаться получить заветные 500 долларов другим путем? Например, с помощью инвестиций? Ведь все в один голос твердят, что хранить деньги в тумбочке вредно. Да и возможность получать пассивный доход (это когда он возникает сам по себе, без каких-либо усилий) – весьма заманчивая перспектива.





Broker.by подсчитал, сколько денег и во что вложить, чтобы каждый месяц получать 500 долларов. Сайтподсчитал, сколько денег и во что вложить, чтобы каждый месяц получать 500 долларов.





Банковский депозит





Самый простой и самый очевидный способ. Заключаете с банком договор, вносите деньги и можно регулярно снимать начисленные проценты.





Один из самых выгодных депозитов сегодня – валютный вклад в одном из банков под 3,2% годовых. Ставка фиксированная, что в нашем случае важно. Естественно, вклад безотзывный (то есть деньги нельзя будет забрать раньше установленного срока). Но по отзывным вкладам ставкам гораздо ниже. Так что остановимся на этом варианте.





Итак, чтобы получать 500 долларов в месяц, на таком депозите нужно разместить 187 500 долларов США.





Плюсы: возврат банковских вкладов гарантирован государством, а инвестору для получения дохода не нужно совершать никаких дополнительных действий





Минусы: низкая доходность и, как следствие, значительная сумма инвестиций, запрет на досрочное снятие денег









Облигации





Облигации похожи на депозиты с той точки зрения, что тоже предполагают заранее известную и нередко фиксированную ставку. При этом доходность будет выше, чем по вкладам, потому что и риски тут выше – возврат средств, вложенных в облигации, государством не гарантируется. Если компания, выпустившая бумагу, обанкротится, можно потерять сбережения.





Ставки отличаются в зависимости от эмитента. По валютным облигациям Минфина и банков, где риски дефолта невелики, доходность может составлять 3-4% годовых. Частные компании предлагают до 7-8%, но и риски тут выше.





Остановимся на варианте под 7,5% годовых. Чтобы месячный доход составлял 500 долларов, в такие облигации нужно вложить 80 000 долларов США.





Плюсы: относительно невысокий риск, полноценный пассивный доход, небольшая по сравнению с вкладами сумма инвестиций





Минусы: риски дефолта эмитента, доход обычно выплачивается не раз в месяц, а раз в 3-6 месяцев, могут быть трудности с досрочным погашен м бумаги





Недвижимость





Можно купить квартиру и сдавать ее в аренду. За 500 долларов в месяц в Минске сдаются в основном «двушки» в новых домах, в хороших районах и с хорошим ремонтом. Вот, например, двухкомнатная квартира в Лебяжьем





Стоить подобное жилье может в районе 110-130 тысяч долларов. Можно попытаться выиграть в деньгах, купив две квартиры поменьше и попроще и сдавая их за 250 долларов, или, например, приобретя новостройку и отделав ее своими силами. Но и при таком подходе сумма инвестиций едва ли окажется меньше 100 тысяч долларов.





Плюсы: получить прибыль можно не только за счет арендной платы, но и за счет роста цен на недвижимость, а лишняя квартира в собственности внушает уверенность в завтрашнем дне





Минусы: можно получить убыток из-за падения цен на недвижимость, сами по себе сделки по покупке-продаже жилья – дело хлопотное и затратное, цена аренды может меняться в зависимости от рыночных условий, придется платить налог на собственность и налог за сдачу квартиры в аренду.









Акции





Про акции белорусских компаний сегодня говорить не будем, остановимся только на зарубежных бумагах. Белорусы могут их приобретать с помощью услуги доверительного банковского управления.





Для примера возьмем бумаги производителя косметики и парфюмерии Avon – они в последнее время демонстрируют взрывной рост. За год, минувший с 1 июня 2018 года, акции компании подорожали на 136,6%. Таким образом, чтобы получить за год 6000 долларов (то есть в среднем 500 долларов в месяц), в акции Avon нужно было бы вложить всего 4400 долларов США.





Конечно, такой рост – это скорее исключение из правил. Да и задумываться о бумагах Avon станет далеко не каждый. Белорус, далекий от фондовых рынков, скорее выберет компанию на слуху – например, Google или Apple. И в этом случае все было бы куда скромнее.





Так, акции Google за год, минувший с 1 июня 2018 года, подорожали на 4%. Таким образом, чтобы заработать 6000 долларов, потребовалось бы вложить 150 тысяч долларов США. Почти столько же, сколько и в депозит в белорусском банке.





Акции Apple за аналогичный период и вовсе подешевели на 9,8% - то есть инвестор получил бы убыток.





Плюсы: если выбор компании-эмитента окажется удачным, можно очень хорошо заработать, а еще дополнительный доход могут приносить дивиденды





Минусы: доверительное банковское управление – недешевая услуга, придется потратиться на всевозможные комиссии, при этом существует высокий риск получит убыток, да и покупать акции на месяц смысла нет, так что получать стабильный ежемесячный доход в любом случае не получится





Фондовые индексы





Фондовый индекс – это корзина из акций разных компаний. Например, известный индекс S&P500 включает в себя акции 500 крупнейших компаний США, а не менее известный индекс Доу Джонса – акции30 крупнейших промышленных компаний.





Считается, что инвестиции в фондовые индексы более надежны, чем в отдельные акции. Вернемся к нашему примеру с Avon и Apple: в первом случае инвестор озолотился, во втором – потерял часть денег. И на обывательском уровне тут сложно заранее что-то предугадать. Если же мы говорим о целой корзине акций, то здесь убыток возможен в случае глобальных проблем в экономике, затронувших большинство компаний.





Инвестировать в фондовые индексы, так же, как и в акции, можно с помощью услуги доверительного банковского управления.





Рассмотрим на примере индекса S&P500. За год, минувший с 1 июня 2018 года, он вырос на 5,75%. Чтобы заработать 6000 долларов, инвестору пришлось бы вложить 105 тысяч долларов США.





Плюсы: если выбор индекса окажется удачным, можно неплохо заработать, риски ниже чем в случае инвестиций в отдельные акции





Минусы: доверительное банковское управление – недешевая услуга, придется потратиться на всевозможные комиссии, при этом существует риск получит убыток, да и вкладывать деньги в фондовые индексы на месяц смысла нет, так что получать стабильный ежемесячный доход в любом случае не получится.



