ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам свой кабинет

20.06.2019 09:42 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Президент Украины Владимир Зеленский провел экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации. Соответствующее видео опубликовала УП.


В начале ролика пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель показывает кабинет, где проходило собеседование Зеленского с кандидатами на должность спикера президента.

Вскоре появился и сам Зеленский. Президент поздоровался с журналистами и пригласил их на экскурсию, пишет ca-news.org

В частности, в кабинете Зеленский продемонстрировал специальный телефон, который шутливо назвал «айфоном», для прямой связи с главами ведомств, силовиками и работниками Администрации президента. «Некоторых людей уже нет, а кнопки остались», — прокомментировал он.

По словам президента, он не проводит ежедневные совещания в своем кабинете, а в случае возникновения каких-либо вопросов к нему могут обратиться напрямую: «У меня открыты двери, они ходят как через проходной двор».

Затем со словами: «Тут есть один прикол» глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Сам президент заявил, что не пользуется данной комнатой, так как «душ можно ж дома принимать».

Отметив, что некоторые киевляне сидят без горячей воды, журналисты поинтересовались, есть ли она в АП. Открыв кран умывальника, президент констатировал, что «тут холодная».


 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Президент Украины Владимир Зеленский провел экскурсию в своем рабочем кабинете в Администрации. Соответствующее видео опубликовала УП.
 
Новости дня
Новости разные
 
В четверг 20 июня - до +32 тепла
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.06.2019
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Навiны Палесся
Полесская правда
Пинский Вестник
Двинская правда (Верхнедвинск)
Гарадоцкi веснiк
Новости Докшицы
Патриот (Ушачи)
Чырвоны прамень
Клiч Радзiмы
Герой працы
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Единство
Новости Дзержинска
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Савецкая вёска
Кричевская жизнь
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.06.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Пинский Вестник
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Lida.Info
Единство
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Радзiма
Асiповiцкi край
Новости Хотимска
Святло кастрычнiка (Мстиславль)

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2018 21.by
Яндекс.Метрика