Президент Украины Владимир Зеленский показал журналистам свой кабинет





В начале ролика пресс-секретарь главы государства Юлия Мендель показывает кабинет, где проходило собеседование Зеленского с кандидатами на должность спикера президента.





ca-news.org Вскоре появился и сам Зеленский. Президент поздоровался с журналистами и пригласил их на экскурсию, пишет





В частности, в кабинете Зеленский продемонстрировал специальный телефон, который шутливо назвал «айфоном», для прямой связи с главами ведомств, силовиками и работниками Администрации президента. «Некоторых людей уже нет, а кнопки остались», — прокомментировал он.





По словам президента, он не проводит ежедневные совещания в своем кабинете, а в случае возникновения каких-либо вопросов к нему могут обратиться напрямую: «У меня открыты двери, они ходят как через проходной двор».





Затем со словами: «Тут есть один прикол» глава государства показал гостям комнату, в которой есть парикмахерский умывальник и сушилка для волос. Сам президент заявил, что не пользуется данной комнатой, так как «душ можно ж дома принимать».





Отметив, что некоторые киевляне сидят без горячей воды, журналисты поинтересовались, есть ли она в АП. Открыв кран умывальника, президент констатировал, что «тут холодная».



