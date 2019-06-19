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Дикий кабан ворвался на станцию метро и ранил женщину

20.06.2019 09:27 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Гонконге, в районе Сайвань, дикий кабан ворвался на станцию метро и ранил пассажирку. Об этом сообщает издание South China Morning Post.

Фото: Facebook

Инцидент произошел в среду, 19 июня. Кабан забежал в метро с улицы около восьми часов вечера по местному времени. Он напал на 49-летнюю женщину в вестибюле, однако ее быстро отбили полицейские и сотрудники, отвечающие за безопасность метрополитена. Пострадавшую немедленно госпитализировали.

Полицейские загнали животное в угол и установили железные переносные ограждения, чтобы оно не вырвалось.

Затем на место прибыли представители Министерства сельского хозяйства, рыболовства и заповедников Гонконга. Они выстрелили в кабана дротиком с транквилизатором, посадили его в клетку и увезли. Отмечается, что животное поранило ноги, пока пыталось сбежать.

В мае сообщалось, что в китайской провинции Чжэцзян дикий кабан устроил погром в заводской столовой. После этого животное выбежало на улицу, столкнулось с группой фермеров и напало на одного из них. Его пристрелили.


 
 
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В Гонконге, в районе Сайвань, дикий кабан ворвался на станцию метро и ранил пассажирку. Об этом сообщает издание South China Morning Post.
 
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