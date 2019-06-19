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Начальник Вилейской спасательной станции выиграл бронзу на ЧМ по бодибилдингу

20.06.2019 09:07 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Начальник спасательной станции на Вилейском водохранилище Егор Ровдо завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу WABBA 2019, который проходил 14-16 июня в украинском Львове.

Свою победу Егор посвятил сыну Марку. Ему в день соревнований, 15 июня, исполнилось 7 лет.

Егор рассказал корреспонденту МЛЫН.BY, что в состязаниях приняли участие 314 атлетов из 21 страны, среди которых Украина, Беларусь, Польша, Великобритания, Италия, Мексика, Израиль, Гана, Камерун, Южная Корея, США.

Вилейчанин принимал участие в соревнованиях в категории Men Physique.



— Во Львов поехал сам, за свои средства. Проезд, проживание и питание оплачивал самостоятельно, — рассказывает Егор, — В 2018 году на республиканских соревнованиях занимал призовые места, но в нынешнем на «республике» не участвовал, поэтому поездка в Украину была моей личной инициативой. Премиальных за призовые места в номинациях там не выплачивали — получил медаль, грамоту и спортивное питание. Но я занимаюсь этим не из-за денег, не для того, чтобы быть в центре внимания публики или удовлетворения личных амбиций. Делаю это для сына. Хочу, чтобы Марк гордился отцом.

Соперниками вилейчанина в его категории были девять атлетов из Украины и Италии. Золотую медаль завоевал украинец Владимир Осник. Серебро выиграл представитель Италии Бакканелла Мирко.

— Бодибилдинг — спорт не из дешевых, — рассказывает Егор Ровдо. — Мне на нашей таможне даже свою 30-килограммовую штангу пришлось растамаживать, когда ехал обратно. Разрешено провозить до 25 килограммов, вот за 5 кило и пришлось заплатить 25 евро.

Семья Ровдо — спортивная. Бодибилдингом и фитнесом занимается не только глава семейства, но и его жена Ольга. Сейчас она готовится к первым своим соревнованиям, открытому турниру Могилевской области «Кубок Железного Льва», который состоится осенью. Выступив в Могилеве, Ольга собирается заявиться на республиканские соревнования, которые пройдут в Минске.

 
Теги: Минск, Могилев
 
 
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Начальник спасательной станции на Вилейском водохранилище Егор Ровдо завоевал бронзовую медаль на чемпионате мира по бодибилдингу и фитнесу WABBA 2019, который...
 
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