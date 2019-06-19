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Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции

20.06.2019 11:14 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции
Фото из открытых источников


Бывший президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции. Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и подкупе, сообщает Euronews.

Николя Саркози предстанет перед судом по делу о коррупции Саркози торговал влиянием?

По версии следствия, экс-президент Франции при посредничестве своего адвоката Тьерри Эрзога пытался получить секретную информацию о деле, касающемся финансирования предвыборной кампании в 2007 году со стороны обладательницы многомиллиардного состояния, наследницы компании L'Oreal Лилиан Беттанкур. Николя Саркози пытался получить данные сведения с помощью адвоката у прокурора Жильбера Азибера, обещая ему за это престижный пост в Монако.

В 2013 году Николя Саркози был оправдан по обвинению в том, что он воспользовался деньгами Лилиан Беттанкур, сообщает немецкая телерадиокомпания Deutsche Welle. Однако телефонные переговоры между экс-главой Франции и его адвокатом, которые были перехвачены органами юстиции в рамках расследования другого дела, позволили следствию получить новые улики против экс-президента.

Сам Николя Саркози отвергает выдвинутые в его адрес обвинения. Кассационный суд Парижа отклонил его ходатайство об отмене передачи в суд этого дела. Дата начала судебного процесса пока неизвестна.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Его обвиняют в злоупотреблении служебными полномочиями и подкупе.
 
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