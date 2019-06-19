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Представлено устройство, которое заряжает смартфон за 13 минут
Источник материала: Tut.by
Компания Vivo представила технологию под названием FlashCharge, которая позволяет зарядить смартфон от 0 до 100% за считаные минуты. Об этом
Мощность такой подзарядки составляет внушительные 120 Вт. По заявлению компании, смартфон с аккумулятором емкостью в 4000 мА·ч таким образом получится зарядить от 0 до 100% за 13 минут. Для сравнения: определенные смартфоны от самой Vivo и некоторых других производителей сегодня поддерживают 40−45-ваттные зарядки.
Представители Vivo утверждают, что за 14 секунд батарея от 120-ваттного адаптера питания восполняется на 2,38%. Недавно похожую технологию
В Vivo говорят, что FlashCharge находится на стадии тестирования и пока точно не известно, когда появятся первые коммерческие аппараты с поддержкой этой технологии.
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Представители Vivo утверждают, что за 14 секунд батарея от 120-ваттного адаптера питания восполняется на 2,38%.
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