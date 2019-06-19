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Три легковушки и маршрутка столкнулись на трассе под Смолевичами: потребовалась помощь спасателей

20.06.2019 11:22 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Смолевичском районе при столкновении четырех автомобилей пострадала женщина.


Авария произошла 19 июня, около 18.00, на трассе Слобода — Новосады возле поселка Дорожный. По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с попутными Fiat, Opel и маршрутным такси Mercedes.


В результате столкновения водитель Fiat оказалась заблокирована в салоне автомобиля. При помощи специнструмента женщину доставали спасатели. Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.


Другие водители, а также 17 пассажиров маршрутки в аварии не пострадали.

 
 
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Авария произошла 19 июня, около 18.00, на трассе Слобода - Новосады возле поселка Дорожный.
 
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