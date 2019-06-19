Три легковушки и маршрутка столкнулись на трассе под Смолевичами: потребовалась помощь спасателей

Источник материала: Tut.by

В Смолевичском районе при столкновении четырех автомобилей пострадала женщина.





Авария произошла 19 июня, около 18.00, на трассе Слобода — Новосады возле поселка Дорожный. По предварительной информации, водитель Volkswagen не справился с управлением и совершил столкновение с попутными Fiat, Opel и маршрутным такси Mercedes.





В результате столкновения водитель Fiat оказалась заблокирована в салоне автомобиля. При помощи специнструмента женщину доставали спасатели . Пострадавшую с травмами различной степени тяжести доставили в больницу.





Другие водители, а также 17 пассажиров маршрутки в аварии не пострадали.