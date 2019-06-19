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Фестиваль National Nights начнется грузинской вечеринкой

20.06.2019 11:18 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

26 июня Международный фестиваль культур National Nights, объединяющий культурные и кулинарные традиции разных стран в демократичном и непринужденном формате drink&sing, открывает новый сезон вечеров на территории гостинично-ресторанного комплекса Astoria Riverside. Кавказский край (26 июня), колоритные Балканы (12 июля), пряная Индия (31 августа) никого не оставят равнодушным.


Фото предоставлено организаторами

Не только синоптики, но и организаторы National Nights твердят в один голос: «Это лето будет жарким». Напомним, что в прошлом году гости фестиваля познакомились со страной солнца и гор, побывали на Кубинском карнавале, окунулись в атмосферу французского шика, насладились культурой Италии и набубалехились на Израильской Пати. В 2019 году фестиваль выходит на новый уровень: его летней резиденцией станет живописный уголок Минска гостинично-ресторанный комплекс Astoria Riverside, а приглашенные артисты представленных стран — звезды мирового уровня.

Точкой «А» на карте фестиваля обозначен Кавказский регион, который славен своими традициями и культурным разнообразием. Гости попадут в экзотическую атмосферу праздника горских народов. А тон кавказского гостеприимства на протяжении всего вечера будет задавать настоящий тамада, который и расскажет о национальных культурных и застольных обычаях. На протяжении всего вечера гости станут активными участниками фестиваля и не раз выйдут на сцену танцевать лезгинку или произносить тосты, придется поискать и кавказскую пленницу.

У кого больше баранов, тот и настоящий джигит. Да-да, именно такой «валютой» будут награждаться гости, принимающие участие в многочисленных конкурсах (будь-то тосты с вином из рога, поиск самого кавказского образа вечера или сюрприз со степным конем). А еще одним из главных призов вечера станут билеты на концерт невероятного грузинского балета «Сухишвили».

Особого внимания заслуживают музыкальные гости: первую из двух стран представит «грузинский Челентано» — Паата Гулиашвили. Автор и исполнитель популярных песен (его перу принадлежат композиции, написанные для Сосо Павлиашвили и других звезд), известный актер Национального академического театра Руставели, радио- и телеведущий, любимый герой кино и скетч-шоу на центральных каналах Грузии. Паата широко известен за пределами своей страны и активно гастролирует по странам СНГ и Европе.

От Азербайджана выступит золотой голос своей страны — Руфат Асадов. Руфат является постоянным участником концертных программ на высшем государственном уровне, неоднократно представлял азербайджанскую культуру на международных и национальных праздниках. На фестивале National Nights помимо своих и народных композиций исполнит песни из репертуара Муслима Магомаева.

Что касается угощений, то за гастрономические изыски отвечает ресторан Astoria. К слову, о своем ужине можно обеспокоиться заранее: на мероприятие действуют три типа входных билетов: входной + welcome drink — 30 рублей, стандарт — 50 (в стоимость включен welcome drink + дегустационный сет с бокалом вина) и VIP — 100 (все включено: дегустационный сет напитков + расширенный дегустационный сет кавказских блюд + отдельный столик + farewell drink с артистами).

В основу дегустационного сета входит (но «Астория» всех секретов не раскрывает):
— Сациви из цыпленка с ореховой начинкой
— Бастурма и бадриаджани с ореховой начинкой
— Азербайджанское кюкю с зеленью
— Бакинские овощи с ароматной зеленью
— Пахлава на сладкое.

Когда: 26 июня, 12 июля, 31 августа, 18.00.

Где: .

Сколько: от 30 до 100 рублей.

  • 10 рублей — детский входной (с 6 до 16 лет).
  • 25 рублей — детский + дегустационный сет (с 6 до 16 лет).
  • Детям до 6 лет вход свободный.

При покупке билетов сразу на три фестивальных вечера действует специальное предложение:

  • Входной + welcome drink: 83 рублей вместо 123 рублей
  • Входной + welcome drink + дегустационный сет: 123 рублей вместо 153 рублей
  • VIP: 253 рублей вместо 303 рублей.

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Теги: Минск
 
 
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26 июня Международный фестиваль культур National Nights, объединяющий культурные и кулинарные традиции разных стран в демократичном и непринужденном формате drink&sing,...
 
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