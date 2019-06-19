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Фестиваль National Nights начнется грузинской вечеринкой
Источник материала: Tut.by
26 июня Международный фестиваль культур National Nights, объединяющий культурные и кулинарные традиции разных стран в демократичном и непринужденном формате drink&sing,
Не только синоптики, но и организаторы National Nights твердят в один голос: «Это лето будет жарким». Напомним, что в прошлом году гости фестиваля познакомились со страной солнца и гор, побывали на Кубинском карнавале, окунулись в атмосферу французского шика, насладились культурой Италии и набубалехились на Израильской Пати. В 2019 году фестиваль выходит на новый уровень: его летней резиденцией станет живописный уголок Минска гостинично-ресторанный комплекс Astoria Riverside, а приглашенные артисты представленных стран — звезды мирового уровня.
Точкой «А» на карте фестиваля обозначен Кавказский регион, который славен своими традициями и культурным разнообразием. Гости попадут в экзотическую атмосферу праздника горских народов. А тон кавказского гостеприимства на протяжении всего вечера будет задавать настоящий тамада, который и расскажет о национальных культурных и застольных обычаях. На протяжении всего вечера гости станут активными участниками фестиваля и не раз выйдут на сцену танцевать лезгинку или произносить тосты, придется поискать и кавказскую пленницу.
У кого больше баранов, тот и настоящий джигит. Да-да, именно такой «валютой» будут награждаться гости, принимающие участие в многочисленных конкурсах (будь-то тосты с вином из рога, поиск самого кавказского образа вечера или сюрприз со степным конем). А еще одним из главных призов вечера станут билеты на концерт невероятного грузинского балета «Сухишвили».
Особого внимания заслуживают музыкальные гости: первую из двух стран представит «грузинский Челентано» — Паата Гулиашвили. Автор и исполнитель популярных песен (его перу принадлежат композиции, написанные для Сосо Павлиашвили и других звезд), известный актер Национального академического театра Руставели, радио- и телеведущий, любимый герой кино и скетч-шоу на центральных каналах Грузии. Паата широко известен за пределами своей страны и активно гастролирует по странам СНГ и Европе.
От Азербайджана выступит золотой голос своей страны — Руфат Асадов. Руфат является постоянным участником концертных программ на высшем государственном уровне, неоднократно представлял азербайджанскую культуру на международных и национальных праздниках. На фестивале National Nights помимо своих и народных композиций исполнит песни из репертуара Муслима Магомаева.
Что касается угощений, то за гастрономические изыски отвечает ресторан Astoria. К слову, о своем ужине можно обеспокоиться заранее: на мероприятие действуют три типа входных билетов: входной + welcome drink — 30 рублей, стандарт — 50 (в стоимость включен welcome drink + дегустационный сет с бокалом вина) и VIP — 100 (все включено: дегустационный сет напитков + расширенный дегустационный сет кавказских блюд + отдельный столик + farewell drink с артистами).
В основу дегустационного сета входит (но «Астория» всех секретов не раскрывает):
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26 июня Международный фестиваль культур National Nights, объединяющий культурные и кулинарные традиции разных стран в демократичном и непринужденном формате drink&sing,...
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