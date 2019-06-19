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VOKA объявляет кастинг на шоу комиков «Рассмеши любого»

20.06.2019 11:34 — Разное | БДГ  
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Источник материала: БДГ

Первое в Беларуси камеди-шоу «Рассмеши любого» объявляет кастинг – до 20 июля включительно каждый может подать заявку на участие в эксклюзивном юмористическом шоу и стать претендентом на обладание главным призом в 5000 рублей. Количество заявок ограничено, регистрация возможна по ссылке

Главной особенностью нового юмористического шоу «Рассмеши любого» станет то, что комику нужно будет приготовить выступление, не имея представления о своих зрителях. Состав «судейства» шоу участник увидит только на выступлении, и именно его способность импровизировать и играть на публику покажет, насколько он достоин пройти дальше и взять главный приз. 

Срок подачи заявок на участие в кастинге – до 20 июля. Количество возможных претендентов ограничено: на очную встречу с жюри будут приглашены все, кто заполнил заявку в числе первой тысячи человек. Известно, что в съемках шоу будут принимать участие известные белорусские комики, участники проектов Comedy Баттл на ТНТ, КВН высшей лиги и других юмористических проектов. Съемки шоу пройдут в Гомеле. Именно там, в начале августа, самые смешные и комичные представители разных стран и возрастов соберутся вместе, чтобы пройти кастинг и попасть в шоу. Узнать подробности участия можно на сайте www.rl-show.tv.

После отбора участников начнутся съемки основного конкурсного этапа: в них примут участие 60 человек, прошедшие испытания первого этапа. Конкурсная часть шоу «Рассмеши любого» будет представлена в 12 эпизодах, по окончании которых определятся самые остроумные и смешные участники, а один победитель получит денежный приз. Увидеть первую серию можно будет 17 сентября на видеосервисе VOKA. После этого новые серии шоу будут выходить каждую неделю.

 
Теги: Гомель
 
 
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Первое в Беларуси камеди-шоу «Рассмеши любого» объявляет кастинг – до 20 июля включительно каждый может подать заявку на участие в эксклюзивном юмористическом шоу...
 
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