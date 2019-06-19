Фотошпионы подловили на испытаниях обновленный кроссовер Skoda Kodiaq

Источник материала: Tut.by

Самый большой и вместительный кроссовер в модельном ряду Skoda дебютировал в 2016 году в Париже, а к дилерам начал поступать в начале 2017 года, но чешская компания уже готовит модернизацию модели.





Серьезных визуальных перемен плановый рестайлинг Kodiaq не принесет. Судя по местам нанесения камуфляжной пленки, основные изменения, как это обычно водится в таких случаях, затронут решетку радиатора, бамперы, а также переднюю и заднюю светотехнику. Все эти элементы будут слегка переработаны, а вслед за недавно обновленным Superb кроссовер также обзаведется матричными фарами, изменяющими форму пучка — их предложат за доплату.





О технических изменениях информации пока нет. К набору нынешних силовых агрегатов, которые, вероятно, перекочуют на обновленный Kodiaq без изменений, могут добавиться и новые двигатели. В частности, под капотом Kodiaq ожидаются модернизированный двухлитровый дизель TDI Evo мощностью 150 лошадиных сил и знакомый по Volkswagen Passat GTE 1,4-литровый бензиновый TSI в составе гибридной установки суммарной мощностью 218 сил.





Обновленный Kodiaq чехи покажут в конце текущего или начале следующего года.