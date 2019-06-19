Бюджет 2020 года планируется с нулевым профицитом - Минфин

Республиканский бюджет Беларуси на 2020 год планируется с нулевым профицитом, сообщил журналистам министр финансов Максим ЕРМОЛОВИЧ, передает БЕЛТА .

"Бюджет будет сбалансированным. Это задача минимум. Если нам удастся, тогда постараемся обеспечить бюджетный профицит. Но задача - обеспечить общую сбалансированность бюджета", - отметил Максим Ермолович.

По его словам, приоритетом бюджетной политики будет дальнейший рост доходов населения, обеспечение социальной защиты, финансирование государственных социальных программ. Есть необходимость и потребность в восстановлении капитальных расходов бюджета, это планируется сделать за счет двух основных факторов - сокращения налоговых льгот и оптимизации объемов государственной поддержки предприятий.

"До нынешнего года мы накапливали профицит бюджета, в 2019 году тоже планируем, что профицит будет продолжать накапливаться. В перспективе мы выходим на более активное использование этих остатков в 2020-2021 году с тем, чтобы поддержать капитальные вложения, бюджетные инвестиции, уровень жизни населения", - пояснил министр.

Проект бюджета на 2020 год должен быть готов до 1 августа.

Отвечая на вопрос о работе консультативного совета по фискальной политике при Минфине, Максим Ермолович пояснил, что совет будет рассматривать оптимизацию налоговых льгот, об увеличении налоговой нагрузки речи не идет. "Мы должны выйти на предложения по сокращению наименее эффективных налоговых льгот, замены их на прямые бюджетные субсидии, где это необходимо. В целом необходимо выйти на прирост доходов бюджета, частично компенсируя потери, связанные с реализацией РФ налогового маневра", - уточнил он.

Как сообщалось ранее, профицит республиканского бюджета в 2019 году должен составить 1,7 млрд руб.

Источник: БЕЛТА.

