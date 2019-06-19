О достижениях пинских спортсменов

Источник материала: Пинский Вестник

Готовящиеся ко II Европейским играм пинские легкоатлетки Татьяна Холодович и Эльвира Герман отметились отличными выступлениями на международных соревнованиях.





Так, метательница копья Т.Холодович стала победительницей недавнего турнира в Йене (Германии) с результат 62 м. 93 см. Впрочем, у нее есть достижения и лучше. Чтобы претендовать на медали Игр в Минске нужно достичь такую же дальность.

Стремительной Эльвире Герман вновь покорился этап Брильянтовой лиги. В Осло на 100-метровке с барьерами она финишировала третьей, показав время 12,84 сек. Причем обе соперницы были из Америки. Пинчанка не только готова стать участницей Европейских игр, но и является претендентом в команду континента, которой в сентябре предстоит провести матч против сборной США на минском стадионе «Динамо».



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Ответственный поединок ожидает в субботу, 22 июня, ФК «Волна-Пинск».



В 11-м туре чемпионата Беларуси по футболу среди команд первой лиги «бело-синие» принимают ФК «Орша». Пинские болельщики надеются результативную домашнюю игру. Победа любимой команды в Горках на старте розыгрыша Кубка Беларуси со счетом 3:0 лишь немного добавила оптимизма. Затем последовал проигрыш с зеркальным результатом в матче против сильного соперника - бобруйской ФК «Белшина» (Бобруйск). Увы, «Волна» пока недобирает очки и, соответственно, все ниже опускается в турнирной таблице.



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Хоккейная команда «Пинские ястребы» уже в начале августа на своем льду сразится с первыми соперниками.



Наш клуб включен в календарь матчей Кубка Салея 2019 года. В группе «А» смелые «Ястребы» начнут первенство с матча против ХК «Гомель». Предсезонный турнир обещает быть весьма динамичным. К середине августа должен завершиться отборочный круг. В группе с пинчанами также выступают хоккейные клубы «Неман», «Локомотив», «Могилев», «Барановичи», «Бобруйск» и молодежная сборная (U 20) Беларуси.



Константин МИХАЙЛОВ