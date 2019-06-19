Более 60 раз с начала года на границе таможенники находили в документах «забытые» деньги

Источник материала: Вороновская газета





– Такая «забывчивость» является нарушением режима в пункте пропуска и влечет за собой административную и даже уголовную ответственность, – рассказали в Гродненской региональной таможне, – поэтому перед прохождением таможенного контроля необходимо заблаговременно вынуть деньги из документов.

За оставление денежных средств в документах (при отсутствии признаков дачи взятки) статьей 23.32 КоАП Республики Беларусь установлена административная ответственность в виде штрафа в размере до пятидесяти базовых величии, в случае повторного совершения – до ста базовых величин с депортацией или без депортации.

За дачу взятки (ст. 431 УК) и посредничество во взяточничестве (432 УК) Уголовным кодексом Республики Беларусь предусмотрена уголовная ответственность, вплоть до лишения свободы.

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