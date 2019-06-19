Курсы валют и криптовалют на сегодня

Источник материала: Новости Дзержинска

Торги в четверг 20 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись существенным ослаблением белорусского рубля к валютной корзине из-за значительного укрепления евро и российского рубля. Биткойн +137.77.

Курс доллара упал ещё на 0,0041 рубля до 2,0584 BYN/USD — минимума за 297 дней.

Курс евро поднялся на 0,0091 рубля до 2,3185 BYN/EUR и отскочил от минимального уровня за 338 дней.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0133 рубля до 3,2384 BYN/100 RUB. Рубль РФ укрепляется уже шестой день подряд. К текущему моменту общий рост составил 0,0362 BYN. Это позволило российской валюте подняться до максимума за 1,5 месяца.

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