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Курсы валют и криптовалют на сегодня

20.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Торги в четверг 20 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись существенным ослаблением белорусского рубля к валютной корзине из-за значительного укрепления евро и российского рубля. Биткойн +137.77.

Курс доллара упал ещё на 0,0041 рубля до 2,0584 BYN/USD — минимума за 297 дней.

Курс евро поднялся на 0,0091 рубля до 2,3185 BYN/EUR и отскочил от минимального уровня за 338 дней.

Курс российского рубля рванул вверх сразу на 0,0133 рубля до 3,2384 BYN/100 RUB. Рубль РФ укрепляется уже шестой день подряд. К текущему моменту общий рост составил 0,0362 BYN. Это позволило российской валюте подняться до максимума за 1,5 месяца.

Bitcoin − 9314.48$ (+137.77);

Bitcоin Cash/ВСС – 413.07$ (-6.47);

DigitalCash − 160.71$ (+1.09);

Еthеreum − 269.28$ (+0.29);

ZCаsh − 110.07$ (-3.98);

Monero − 105.52$ (+6.04).


 
 
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Торги в четверг 20 июня на Белорусской валютно-фондовой бирже открылись существенным ослаблением белорусского рубля к валютной корзине из-за...
 
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