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Более тысячи абитуриентов не явились на ЦТ по биологии

20.06.2019 — Разное | Новости Дзержинска  
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Источник материала: Новости Дзержинска

Более тысячи абитуриентов не явились на централизованное тестирование по биологии.

Абитуриенты в среду сдавали ЦТ по биологии. Зарегистрированы на испытание были чуть более 25 тысяч человек.

Не явились на испытание 1076 абитуриентов.

Четверо пройти ЦТ не смогли по состоянию здоровья. Как отметили в комитете, эти абитуриенты смогут сдать тестирование в резервные дни. Нарушений со стороны абитуриентов при сдаче тестирования по биологии выявлено не было.

Всего ЦТ по биологии в среду сдавали в 26 пунктах проведения тестирования, были задействованы 488 аудиторий.

Следующее централизованное тестирование пройдет в пятницу 21 июня: абитуриенты будут сдавать экзамен по иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский или китайский).


 
 
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Более тысячи абитуриентов не явились на централизованное тестирование по биологии.
 
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