(без названия)

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20.06.2019 — Разное | Новости Хотимска  
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Источник материала: Новости Хотимска

тельность

 Время финиша Расстояние ФИО факелоносца Комментарий
20.06.2019 спецпроект А1 Виктория «Олимп» 10.05 40мин 10.45 Каршакевич Александр / Мелитина Станюта / Шаблыко Сергей
20.06.2019 спецпроект А2 Ботанический сад 11.05 1ч30мин 12.35 Калюжный Алексей/ Бочков Дмитрий / Филонец Татьяна / г-н Бальди Марио / Гусаков Владимир
20.06.2019 спецпроект А2 Национальный Академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь площадь Парижской Коммуны 1 14.00 1ч 40мин 15.40 Боровская Светлана/ Елизарьев Валентин
20.06.2019 спецпроект Виктория парк А1 пр-т Машерова вход в парк «Виктория» 15.50 60мин 16.50 Демяшкевич Сергей / Захаров Михаил / Наркевич Александра / Калюзина Наталья / Кручинин Сергей / Бенциовский Глеб / Арзамасова Марина / Скрипель Елена / Станюта Мелитина / Геращенко Андрей / Малеев Аркадий / Яцко Александр / Анна Бонд / Георгий Катулин / Сашурин Вадим

 

 
 
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тельность Время финиша Расстояние ФИО факелоносца Комментарий 20.06.2019 спецпроект А1 Виктория «Олимп» 10.05 40мин 10.45 Каршакевич Александр / Мелитина Станюта /...
 
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