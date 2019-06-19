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(без названия)
20.06.2019 — Разное | Новости Хотимска
|Время финиша
|Расстояние
|ФИО факелоносца
|Комментарий
|20.06.2019
|спецпроект А1
|Виктория «Олимп»
|10.05
|40мин
|10.45
|Каршакевич Александр / Мелитина Станюта / Шаблыко Сергей
|20.06.2019
|спецпроект А2
|Ботанический сад
|11.05
|1ч30мин
|12.35
|Калюжный Алексей/ Бочков Дмитрий / Филонец Татьяна / г-н Бальди Марио / Гусаков Владимир
|20.06.2019
|спецпроект А2
|Национальный Академический Большой театр оперы и балета Республики Беларусь
|площадь Парижской Коммуны 1
|14.00
|1ч 40мин
|15.40
|Боровская Светлана/ Елизарьев Валентин
|20.06.2019
|спецпроект Виктория парк А1
|пр-т Машерова вход в парк «Виктория»
|15.50
|60мин
|16.50
|Демяшкевич Сергей / Захаров Михаил / Наркевич Александра / Калюзина Наталья / Кручинин Сергей / Бенциовский Глеб / Арзамасова Марина / Скрипель Елена / Станюта Мелитина / Геращенко Андрей / Малеев Аркадий / Яцко Александр / Анна Бонд / Георгий Катулин / Сашурин Вадим