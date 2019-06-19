К сведению! В д. Саковичи Солигорского района детям купаться ЗАПРЕЩЕНО!

Такое решение принято, так как качество воды в водоеме не соответствует требованиям санитарных норм и правил «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенического норматива «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утверждённых Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016г. №122 (гл. 2, п. 7) по показателям безопасности.



При этом взрослые могут продолжать купание на пляже в Саковчах, не ограничено также и занятие водными видами спорта.

