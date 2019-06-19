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К сведению! В д. Саковичи Солигорского района детям купаться ЗАПРЕЩЕНО!
20.06.2019 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
14 июня 2019 19:10 3663
К сведению! В д. Саковичи Солигорского района детям купаться ЗАПРЕЩЕНО!
В Саковичах детям купаться нельзя! 13 июня главным государственным санитарным врачом Солигорского района временно запрещено купание детей на пляжной зоне водоема в деревне Саковичи.
Такое решение принято, так как качество воды в водоеме не соответствует требованиям санитарных норм и правил «Требования к содержанию поверхностных водных объектов при их рекреационном использовании», Гигиенического норматива «Допустимые значения показателей безопасности воды поверхностных водных объектов для рекреационного использования», утверждённых Постановлением Министерства здравоохранения Республики Беларусь 05.12.2016г. №122 (гл. 2, п. 7) по показателям безопасности.
Также дети и взрослые могут продолжать плавать в зонах отдыха в Красной Слободе, агрогородка Гоцк, Солигорского водохранилища.
По материалам ГУ «Солигорский зональный ЦГиЭ» подготовила Светлана АРХИПОВА.
©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"
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14 июня 2019 19:10 3663 К сведению! В д. Саковичи Солигорского района детям...
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