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Судьбу исторического здания возле кукольного театра решили методом сноса

20.06.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Вопрос о дальнейшей судьбе исторического здания возле кукольного театра решился вчера, 19 июня 2019 года.

Судьбу исторического здания возле кукольного театра решили методом сноса

Более печального исхода быть не может в принципе.

Судьбу исторического здания возле кукольного театра решили методом сноса

Потому, как в настоящий момент бывший особняк представляет из себя кучу кирпича с экскаватором наверху.

Судьбу исторического здания возле кукольного театра решили методом сноса

Конечно, состояние здания было далеко не идеальным, но обсуждать эту тему уже смысла нет. Уже ничего не изменить.

Судьбу исторического здания возле кукольного театра решили методом сноса

Предлагаю фотографии лета 2012 года, бурение свай под новое здание театра. Видно, что на торцевой стене огромной трещины пока нет. А вот фото фасада зимой 2013 уже с трещинами.

Судьбу исторического здания возле кукольного театра решили методом сноса

Судьбу исторического здания возле кукольного театра решили методом сноса

Судьбу исторического здания возле кукольного театра решили методом сноса

 
 
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  Вопрос о дальнейшей судьбе исторического здания возле кукольного театра решился вчера, 19 июня 2019 года. Более печального исхода быть не может в принципе. ...
 
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