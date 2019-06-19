Судьбу исторического здания возле кукольного театра решили методом сноса

Источник материала: Виртуальный Брест

Вопрос о дальнейшей судьбе исторического здания возле кукольного театра решился вчера, 19 июня 2019 года.





Более печального исхода быть не может в принципе.





Потому, как в настоящий момент бывший особняк представляет из себя кучу кирпича с экскаватором наверху.





Конечно, состояние здания было далеко не идеальным, но обсуждать эту тему уже смысла нет. Уже ничего не изменить.





Предлагаю фотографии лета 2012 года, бурение свай под новое здание театра. Видно, что на торцевой стене огромной трещины пока нет. А вот фото фасада зимой 2013 уже с трещинами.











