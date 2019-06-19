Ливень подтопил улицы в Пинске

Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске сегодня утром прошел сильный дождь. В некоторых местах для откачки воды потребовалась помощь спасателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.





Фото из группы в ВК "Подслушано Пинск"

Грозовой фронт накрыл город ранним утром, дождь шел с 6.10 до 9.48.





За это время выпало 48 мм осадков - почти две декадных нормы.





Из-за обильного дождя оказались подтопленными отдельные улицы - проспект Жолтовского, улицы Брестская, Ровенская, Поселковая и другие.





В некоторых случаях потребовалась помощь спасателей. В частности, сотрудники МЧС откачивали воду из подвалов детской и городской больниц, двух частных подворий.





"Наиболее интенсивный ливень был в Пинске примерно с 7.30 до 8.30. За это время выпало 30 мм осадков. Сильный дождь прошел этим утром и в Ивановском районе. По данным гидрологического поста "Рудск", там выпало 26 мм - 124% декадной нормы осадков", - отметила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией "Брестоблгидромета" Светлана Жогальская.





Она добавила, что на большей части территории области выпало от менее чем 1 мм до 9 мм осадков.