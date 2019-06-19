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Ливень подтопил улицы в Пинске

20.06.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

В Пинске сегодня утром прошел сильный дождь. В некоторых местах для откачки воды потребовалась помощь спасателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный представитель Брестского областного управления МЧС Сергей Машнов.

Ливень подтопил улицы в Пинске

Фото из группы в ВК "Подслушано Пинск"

Грозовой фронт накрыл город ранним утром, дождь шел с 6.10 до 9.48.

Ливень подтопил улицы в Пинске

За это время выпало 48 мм осадков - почти две декадных нормы.

Ливень подтопил улицы в Пинске

Из-за обильного дождя оказались подтопленными отдельные улицы - проспект Жолтовского, улицы Брестская, Ровенская, Поселковая и другие.

Ливень подтопил улицы в Пинске

В некоторых случаях потребовалась помощь спасателей. В частности, сотрудники МЧС откачивали воду из подвалов детской и городской больниц, двух частных подворий.

Ливень подтопил улицы в Пинске

"Наиболее интенсивный ливень был в Пинске примерно с 7.30 до 8.30. За это время выпало 30 мм осадков. Сильный дождь прошел этим утром и в Ивановском районе. По данным гидрологического поста "Рудск", там выпало 26 мм - 124% декадной нормы осадков", - отметила начальник отдела производственной работы и обеспечения потребителей информацией "Брестоблгидромета" Светлана Жогальская.

Ливень подтопил улицы в Пинске

Она добавила, что на большей части территории области выпало от менее чем 1 мм до 9 мм осадков.

 
 
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  В Пинске сегодня утром прошел сильный дождь. В некоторых местах для откачки воды потребовалась помощь спасателей, сообщил корреспонденту БЕЛТА официальный...
 
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