По прогнозу - дожди, по факту - ни капли... Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 июня из-за гроз и града

Источник материала: Виртуальный Брест

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 июня из-за шквалистого ветра, гроз и града, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.





В целом по стране будет облачно с прояснениями, с переменным ветром до 5-10 м/с. Ночью - местами, а днем - на большей части территории республики ожидаются дожди и грозы, при этом местами прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах - град.





Температура воздуха ночью в разных районах будет варьироваться от 12 до 22 градусов, днем воздух прогреется до 25-30 градусов, по южной половине страны - до 34.