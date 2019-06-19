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По прогнозу - дожди, по факту - ни капли... Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 июня из-за гроз и града

20.06.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 июня из-за шквалистого ветра, гроз и града, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

По прогнозу - дожди, по факту - ни капли... Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 июня из-за гроз и града

В целом по стране будет облачно с прояснениями, с переменным ветром до 5-10 м/с. Ночью - местами, а днем - на большей части территории республики ожидаются дожди и грозы, при этом местами прогнозируется шквалистое усиление ветра с порывами 15-20 м/с, сильные ливни, в отдельных районах - град.

По прогнозу - дожди, по факту - ни капли... Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 июня из-за гроз и града

Температура воздуха ночью в разных районах будет варьироваться от 12 до 22 градусов, днем воздух прогреется до 25-30 градусов, по южной половине страны - до 34.

 
 
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  Оранжевый уровень опасности объявлен в Беларуси 21 июня из-за шквалистого ветра, гроз и града, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по...
 
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