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Стали известны обстоятельства падения ребёнка из окна детсада
20.06.2019 12:54 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Происшествие случилось 13 июня около 13 часов в детсаду деревни Язвинки Лунинецкого района. 3-летний ребёнок выпал из окна второго этажа.
Фото иллюстрационное с 4news.kz
Об обстоятельствах произошедшего Медиа-Полесью рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк:
- Следственно-оперативной группой установлено, что, когда дети были на прогулке, работник детсада открыла окно, а после их возвращения забыла его закрыть.
После обеда воспитатель уложила мальчика в постель на время тихого часа и стала помогать раздеться другим детям. Спустя несколько секунд она обернулась и увидела, что воспитанник выпал из окна второго этажа. Кровать ребёнка расположена вблизи окна.
В настоящее время угрозы жизни ребёнка нет.
Проверку по факту проводит Лунинецкий райотдел Следственного комитета.
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Происшествие случилось 13 июня около 13 часов в детсаду деревни Язвинки Лунинецкого района. 3-летний ребёнок выпал из окна второго этажа. Фото иллюстрационное с...
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