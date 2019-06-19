Стали известны обстоятельства падения ребёнка из окна детсада

Источник материала: Виртуальный Брест

Происшествие случилось 13 июня около 13 часов в детсаду деревни Язвинки Лунинецкого района. 3-летний ребёнок выпал из окна второго этажа.





Фото иллюстрационное с 4news.kz

Об обстоятельствах произошедшего Медиа-Полесью рассказал официальный представитель УСК по Брестской области Дмитрий Иванюк:

- Следственно-оперативной группой установлено, что, когда дети были на прогулке, работник детсада открыла окно, а после их возвращения забыла его закрыть.

После обеда воспитатель уложила мальчика в постель на время тихого часа и стала помогать раздеться другим детям. Спустя несколько секунд она обернулась и увидела, что воспитанник выпал из окна второго этажа. Кровать ребёнка расположена вблизи окна.

В настоящее время угрозы жизни ребёнка нет.

Проверку по факту проводит Лунинецкий райотдел Следственного комитета.