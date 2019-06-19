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Беларуская Венеция: после ливня в Пинске за хлебом плавают на лодке
Источник материала: KYKY>
Сегодня, 20 июня, утром Пинск превратился в беларускую Венецию: город тотально затопило ливнем. Пользователи «Вконтакте» в паблике «ЧП. Беларусь»
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Сегодня, 20 июня, утром Пинск превратился в беларускую Венецию: город тотально затопило ливнем. Пользователи «Вконтакте» в паблике «ЧП. Беларусь» делятся фото и...
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