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Беларуская Венеция: после ливня в Пинске за хлебом плавают на лодке

20.06.2019 12:16 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Сегодня, 20 июня, утром Пинск превратился в беларускую Венецию: город тотально затопило ливнем. Пользователи «Вконтакте» в паблике «ЧП. Беларусь» делятся фото и видео, на которых видны последствия дождя. Например, машины буквально тонут в воде, а двое парней плывут по городу на надувной лодке. Причем в комментариях беларусы вспоминают Ивана Мележа и отмечают, что все сходится: Полесье – «Люди на болоте».

Посмотрите сами, как это было:

 
 
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Сегодня, 20 июня, утром Пинск превратился в беларускую Венецию: город тотально затопило ливнем. Пользователи «Вконтакте» в паблике «ЧП. Беларусь» делятся фото и...
 
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