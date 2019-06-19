Беларуская Венеция: после ливня в Пинске за хлебом плавают на лодке

Источник материала: KYKY

Сегодня, 20 июня, утром Пинск превратился в беларускую Венецию: город тотально затопило ливнем. Пользователи «Вконтакте» в паблике «ЧП. Беларусь» делятся фото и видео, на которых видны последствия дождя. Например, машины буквально тонут в воде, а двое парней плывут по городу на надувной лодке. Причем в комментариях беларусы вспоминают Ивана Мележа и отмечают, что все сходится: Полесье – «Люди на болоте».

Посмотрите сами, как это было: