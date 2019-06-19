На ж/д вокзале в Польше беларусам выписывали «липовые» штрафы

Источник материала: KYKY

Шесть польских сотрудников железнодорожной охраны выписывали штрафы на беларусов, которые об этом даже не подозревали. Их осудили, сообщает wspolczesna.pl.

Работники ж/д охраны «выдавали» беларусам штрафы, например, за то, что они якобы мусорили на станциях. На самом же деле никаких нарушений не было, и о том, что происходит, «виновные» не догадывались. Их подписи подделывали, а штрафы оплачивали сами охранники. К слову, денежные взыскания были небольшими: по пять-восемь долларов.

Оказалось, все делали ради того, чтобы отчитаться перед руководством и улучшить статистику. Делом работников из поселка Черемха (Подляское воеводство), который находится недалеко от границы с Брестской областью, занялся суд. По иронии им также выписал штраф, но уже крупнее: до 900 долларов. Отмечается, что схема действовала с 2004 по 2007 года.