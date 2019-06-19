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Бизнесмен из Франции стал третьим "стомиллиардером" в мире

20.06.2019 12:35 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

Бизнесмен из Франции стал третьим "стомиллиардером" в мире
Бернар Арно. © / AP Photo

Президент группы компаний Louis Vuitton Moët Hennessy Бернар Арно стал третьим человеком в мире, состояние которого превысило отметку в $100 миллиардов, пишет Bloomberg.

Бизнесмен из Франции стал третьим "стомиллиардером" в мире Богаче некоторых.​ На чем сделали состояние богатейшие люди Европы?

Издание подсчитало сумму доходов Бернарда Арно в $100,4 миллиарда, что составляет 3% от суммы ВВП Франции. Ранее звания "стомиллиардера" удостаивались основатель Microsoft Билл Гейтс и владелец Amazon Джефф Безос. Сумма их доходов составила 106 и 119 миллиардов.

Однако Билл Гейтс пожертвовал $35 миллиардов в Фонд Билла и Мелинды Гейтс, а Джефф Безос стал беднее на $40 миллиардов после развода с Маккензи Безос.

Бернар Арно - богатейший человек Европы, а свое состояние он заработал, контролируя почти половину парижского LVMH и 97% акций Christian Dior.

Источник: БЕЛТА.
 

 
 
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Бернар Арно - богатейший человек Европы, а свое состояние он заработал, контролируя почти половину парижского LVMH и 97% акций Christian Dior.
 
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