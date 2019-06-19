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В Борисове молодой человек продавал билеты на несуществующий фестиваль

20.06.2019 12:31 — Разное | Аргументы и факты  
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Источник материала: Аргументы и факты

В Борисове молодой человек продавал билеты на несуществующий фестиваль
УВД Миноблисполкома

Как стало известно, 31-летний житель Борисова предлагал желающим приобрести билеты на крупномасштабный фестиваль на открытом воздухе.

В Борисове молодой человек продавал билеты на несуществующий фестиваль
 

По его информации, на мероприятии планировалось выступление известного участника музыкальных шоу Яна Яроша и блогеров DAVA & KARA KROSS. Стоимость билетов варьировалась от 20 до 40 руб.

В Борисове молодой человек продавал билеты на несуществующий фестиваль «Американский генерал» предложил белоруске 1,5 миллиарда долларов

Выяснилось, что на самом деле подобного мероприятия в Борисове не планировалось, а все те, кто купил билеты, оказались обманутыми, сообщают представители ГИОС Борисовского РУВД. Жертвами мошенника стали несколько десятков людей.

В данный момент правоохранителями устанавливается точное число пострадавших. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.

 
 
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