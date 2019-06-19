В Борисове молодой человек продавал билеты на несуществующий фестиваль

Источник материала: Аргументы и факты

Как стало известно, 31-летний житель Борисова предлагал желающим приобрести билеты на крупномасштабный фестиваль на открытом воздухе.





По его информации, на мероприятии планировалось выступление известного участника музыкальных шоу Яна Яроша и блогеров DAVA & KARA KROSS. Стоимость билетов варьировалась от 20 до 40 руб.

Выяснилось, что на самом деле подобного мероприятия в Борисове не планировалось, а все те, кто купил билеты, оказались обманутыми, сообщают представители ГИОС Борисовского РУВД. Жертвами мошенника стали несколько десятков людей.

В данный момент правоохранителями устанавливается точное число пострадавших. Действиям молодого человека будет дана правовая оценка.