Источник материала: Слуцк Город

Солигорскую «Купалинку» выставили на продажу – Госкомимущество объявило о реализации 84% акций предприятия, принадлежащих государству.

Акции будут реализовываться на основе конкурса, их заявленная стоимость не озвучивается. Потенциальному инвестору необходимо будет соблюсти ряд обязательных условий. Среди них – дополнительные вложения в уставной фонд предприятия в размере не менее 10 миллионов рублей, обеспечение экспорта продукции предприятия в 2021 году на 3 миллиона долларов.

Также новому собственнику необходимо будет создать не менее 40 новых рабочих мест и поддерживать зарплату работников на уровне средней по легпрому. А главное – сохранить торговую марку и специализацию предприятия.

Трикотажное предприятие «Купалинку» было создано в 1969 году в Солигорске. Там были открыты несколько крупных швейных производств для трудоустройства женского населения города, мужья которых приезжали сюда со всего СССР работать на калийных шахтах. Предприятие специализируется на производстве бельевого и верхнего трикотажа для взрослых и детей.

В 2018 году предприятие показало рост выручки почти на 2 миллиона рублей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, но при этом был зафиксирован чистый убыток более чем в 400 тысяч рублей.