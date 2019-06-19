|
Инженеры по охране труда посетили производственную базу Пинской СПМК-11
20.06.2019 — Разное | Полесская правда
Источник материала: Полесская правда>
На базе государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Пинская СПМК-11» состоялось выездное заседание районной комиссии по охране труда.
Открывая совещание, заместитель председателя Пинского райисполкома Владимир Петько подчеркнул, что дороже жизни и здоровья человека ничего нет. О трудовой дисциплине, ответственности руководителей и работников не раз в своих выступлениях говорил и Глава государства Александр Лукашенко. В вопросах охраны труда не может быть мелочей и формального подхода.
На заседании рассмотрели несколько вопросов. Так, о состоянии охраны труда, производственного травматизма, соблюдении законодательства об охране труда в организациях Пинского района в своем выступлении подробно рассказала заместитель начальника Пинского Межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Татьяна Квачель.
За истекший период 2019 года в районе произошло 11 несчастных случаев на производстве – 1 случай со смертельным исходом (фермерское хозяйство «Кветкі Палесся»), 3 случая – относящихся к категории тяжелых производственных травм (КСУП «Стытычевское», ЧТУП «ДенПромДоставка», ПМК-18) и 7 случаев – не относящихся к категории тяжелых производственных травм (ГЛХУ «Пинский лесхоз», ОАО «Почапово», филиал «Пинск Кооптранс» Пинского райпо, филиал «Янтарь» Пинского райпо, «Пинский кооппром» Пинского райпо, ОАО «Парохонское», Пинская СПМК-11). По 2 несчастным случаям виновными, допустившими нарушения законодательства об охране труда, установлены должностные лица организаций, в 6-ти случаях – нарушение потерпевшими локальных нормативных правовых актов по охране труда. По 3 несчастным случаям расследования не завершены. К слову, за аналогичный период 2018 года в Пинском районе было зарегистрировано 8 несчастных случаев на производстве – 1 групповой несчастный случай (пострадало 7 человек), 2 – со смертельным исходом и 2 – приведших к тяжелой производственной травме.
Главный специалист сектора труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Александр Будай доложил о работе мобильной группы райисполкома по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда. Он отметил, что за январь – май мобильная группа обследовала 60 объектов, в том числе организации агропромышленного комплекса, строительные организации и частные предприятия. В итоге выявили 928 нарушений законодательства об охране труда, электробезопасности, санитарных норм и правил. Зачастую, как показывает практика, мобильной группой выявляются постоянные типичные нарушения, которые носят системный характер. Александр Будай подчеркнул, что к ответственным лицам таких организаций будут приниматься серьезные меры. Для реагирования информация направляется в Пинскую межрайонную прокуратуру. К дисциплинарной ответственности уже привлечены 27 человек – они получили выговоры и замечания.
По итогам заседания комиссии приняты соответствующие решения.
Наталья МИЛЕВСКАЯ.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)