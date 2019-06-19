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Инженеры по охране труда посетили производственную базу Пинской СПМК-11

20.06.2019 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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На базе государственного унитарного специализированного строительного предприятия «Пинская СПМК-11» состоялось выездное заседание районной комиссии по охране труда.

Инженеры по охране труда посетили производственную базу Пинской СПМК-11
Инженеры по охране труда, ответственные за охрану труда на предприятиях, посетили производственную базу Пинской СПМК-11. О работе предприятия рассказал директор Иван Юшкевич. Участники семинара своими глазами увидели, что здесь созданы все условия для безопасного труда и комфорта работников – на территории царят порядок и чистота, прекрасно оборудованы раздевалки, комната для приема пищи, душевые, санузлы.

Открывая совещание, заместитель председателя Пинского райисполкома Владимир Петько подчеркнул, что дороже жизни и здоровья человека ничего нет. О трудовой дисциплине, ответственности руководителей и работников не раз в своих выступлениях говорил и Глава государства Александр Лукашенко. В вопросах охраны труда не может быть мелочей и формального подхода.

На заседании рассмотрели несколько вопросов. Так, о состоянии охраны труда, производственного травматизма, соблюдении законодательства об охране труда в организациях Пинского района в своем выступлении подробно рассказала заместитель начальника Пинского Межрайонного отдела Брестского областного управления Департамента государственной инспекции труда Татьяна Квачель.

За истекший период 2019 года в районе произошло 11 несчастных случаев на производстве – 1 случай со смертельным исходом (фермерское хозяйство «Кветкі Палесся»), 3 случая – относящихся к категории тяжелых производственных травм (КСУП «Стытычевское», ЧТУП «ДенПромДоставка», ПМК-18) и 7 случаев – не относящихся к категории тяжелых производственных травм (ГЛХУ «Пинский лесхоз», ОАО «Почапово», филиал «Пинск Кооптранс» Пинского райпо, филиал «Янтарь» Пинского райпо, «Пинский кооппром» Пинского райпо, ОАО «Парохонское», Пинская СПМК-11). По 2 несчастным случаям виновными, допустившими нарушения законодательства об охране труда, установлены должностные лица организаций, в 6-ти случаях – нарушение потерпевшими локальных нормативных правовых актов по охране труда. По 3 несчастным случаям расследования не завершены. К слову, за аналогичный период 2018 года в Пинском районе было зарегистрировано 8 несчастных случаев на производстве – 1 групповой несчастный случай (пострадало 7 человек), 2 – со смертельным исходом и 2 – приведших к тяжелой производственной травме.


Инженеры по охране труда посетили производственную базу Пинской СПМК-11
Каждый произошедший несчастный случай был рассмотрен на заседании комиссии. С отчетами заслушали руководителей и инженеров по охране труда организаций, допустивших несчастные случаи на производстве. Какие меры ими принимаются и как организована работа по охране труда в организациях, какую ответственность понесли работники и должностные лица за нарушения правил охраны труда и техники безопасности – все эти актуальные вопросы обсудили в формате открытого диалога. Татьяна Квачель рассказала, что для профилактики производственного травматизма государственные инспекторы труда приняли участие в мобильных группах Пинского райисполкома и провели выборочные проверки на некоторых предприятиях. Выявленные нарушения свидетельствуют о том, что пока есть существенные недостатки по обеспечению безопасности труда и мотивации должностных лиц и работников к добросовестному выполнению своих обязанностей. Поэтому профилактические обследования и мониторинги будут продолжаться. Учитывая, что 2019 год объявлен Годом безопасности в строительстве, особое внимание будет уделено именно этой отрасли.

Главный специалист сектора труда и заработной платы управления по труду, занятости и социальной защите Пинского райисполкома Александр Будай доложил о работе мобильной группы райисполкома по оказанию практической и методической помощи в обеспечении соблюдения законодательства об охране труда. Он отметил, что за январь – май мобильная группа обследовала 60 объектов, в том числе организации агропромышленного комплекса, строительные организации и частные предприятия. В итоге выявили 928 нарушений законодательства об охране труда, электробезопасности, санитарных норм и правил. Зачастую, как показывает практика, мобильной группой выявляются постоянные типичные нарушения, которые носят системный характер. Александр Будай подчеркнул, что к ответственным лицам таких организаций будут приниматься серьезные меры. Для реагирования информация направляется в Пинскую межрайонную прокуратуру. К дисциплинарной ответственности уже привлечены 27 человек – они получили выговоры и замечания.

По итогам заседания комиссии приняты соответствующие решения.

Наталья МИЛЕВСКАЯ.
Фото автора.

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