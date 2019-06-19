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Из-за лесных пожаров на западе Канады объявлена массовая эвакуация

20.06.2019 11:38 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Канады. На западе Канады в провинции Альберта объявлена массовая эвакуация. Свои дома покинули 9000 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Из-за лесных пожаров на западе Канады объявлена массовая эвакуация

Причина – природные пожары, которые распространились уже на 300 тысяч гектаров. Из-за густого дыма в регионе приостанавливают полеты авиации. С огненной стихией пытаются совладать более 2500 пожарных, но с начала мая интенсивность и число возгораний только растет.

Из-за лесных пожаров на западе Канады объявлена массовая эвакуация

На распространение огня влияет и самая сильная за последние 40 лет засуха.

Из-за лесных пожаров на западе Канады объявлена массовая эвакуация

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Новости Канады. На западе Канады в провинции Альберта объявлена массовая эвакуация. Свои дома покинули 9000 местных жителей, сообщили в программе Новости «24 часа» на...
 
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